Aglayma, la asociación que trabaja por las playas gomeras

Si hay espacios únicos en nuestras islas, son sus playas, de arena negra, blanca, dorada o de piedra. Cada una de ellas con sus peculiaridades, que las han convertido en rinconcitos de parada obligatoria. Hay quienes desde agosto se han centrado en estos espacios, con una clara finalidad, mantenerlas limpias y libres de cualquier tipo de residuo. Así nació en La Gomera hace unos meses Aglayma, cuyo objetivo es claro: educar, reciclar y concienciar a la población. "Queremos tener en un futuro una Gomera ecológica, y eso será posible gracias al apoyo de los 65 voluntarios que forman parte de esta iniciativa, así como del respaldo institucional", resalta el fundador de esta asociación, Ugo Perruna. “Estamos muy contentos, no solo se han puesto en contacto conmigo personas de la isla, sino también de fuera, todos quieren participar".

Aunque llevan trabajando en la causa desde agosto, ya han recogido más de 900 kilos de residuos. “Todo este trabajo lo hacemos muy motivados y solo pedimos una cosa, que aquellos que visitan las playas, las dejen limpias, sin ningún tipo de basura”. Lo definen como un proyecto con visión de futuro, porque quieren y pretenden lograr la concienciación ciudadana con la colocación de puntos informativos en diversos eventos, así como la realización de charlas en distintos centros escolares, para mostrar así a grandes como a pequeños la riqueza natural con la que cuenta la isla colombina.

Creación de Aglayma

- Ugo, eres el fundador de la única asociación que existe en La Gomera con este fin. ¿Cómo surge Aglayma?

- Yo soy capitán de la marina mercante, toda la vida he trabajado en el mar y es el entorno que tanto amo. Vivo en La Gomera desde hace más de 20 años, por lo que imagina el cariño que puedo tener a cada pueblo, cada playa o cada rincón.

Surgió con una clara idea, la de cuidar de esta isla, que es un verdadero paraíso. Queremos crear un entorno ecológico, un espacio que sea un referente para otros lugares, principalmente a partir de la limpieza de sus litorales y de sus costas.

-¿Se esperaban la respuesta obtenida? ¿Los vecinos se han animado a colaborar con la causa?

- Sí, hemos tenido buena acogida, tanto por familiares, como por vecinos y amigos. También hemos creamos un grupo por whatsapp, ya que es la primera vía en la que comunicamos las fechas de nuestras acciones. Estamos muy orgullosos, ya somos 65 personas las que componemos este equipo, y además, de todos los puntos.

En la primera etapa de nuestra andadura, la Asociación estaba compuesta por parte de la comunidad extranjera, en cambio, con el paso de los meses se han sumado vecinos de la isla, así como de otras.

-Muchas personas se preguntarán si existen tantos plásticos y residuos en las playas como para crear una asociación.

- Es cierto que no estamos en la India, ni en África, tampoco en una ciudad enorme, pero tenemos que considerar que es una isla única con una infinita belleza. Estamos a tiempo de prevenir de cara al futuro y poder llevar a cabo de esta forma, un control. En unos meses ya hemos sacado cantidades importantes de distintas playas y litorales.

Lo que sucede en este sentido es que a veces no se aprecia la cantidad de basura, pues desde lejos se puede observar limpia, es cuando nos acercamos que se localizan papeles, o por ejemplo, colillas de cigarros. También hay que recordar que los antiguos vertederos estaban próximos a zonas de costa.

-¿En qué playas encuentran mayor cantidad de basura?

- Es difícil concretar una, porque en todos los espacios no se localiza la misma. Hay algunas playas que como te he comentado previamente han recibido determinados residuos de antiguos vertederos, como la de Puntallana, Erese o La Guancha, todo ello debido en parte a las lluvias y los temporales que la arrastran. Existe otro foco, el segundo, también importante, son las corrientes marinas, que hacen llegar una parte de esta basura a los espacios de costa. Y por un último y no por ello menos importante, ya que en ocasiones causan mucho daño, son los domingueros, la gente que va pasar el fin de semana o simplemente un día cualquiera, y dejan todo en la playa, plástico, papeles, latas o botellas.

En las tres playas que te he dicho, hemos trabajado mucho, y ya podemos decir que están prácticamente listas y muy limpitas. Solo pretendemos que estén perfectas, impecables, que no solo brille el agua, si no todo el entorno.

Miembros de la asociación Aglayma.

Tipos de residuos

-Llevan ya unos meses desarrollando esta iniciativa. ¿Cuáles son los residuos que más predominan?

- El plástico. En nuestro caso lo reciclamos, porque claramente es lo que más contamina y por la cantidad de años que tarda en desaparecer. Además, una vez que alcanza el mar todos sabemos que hay muchas especies que se lo comerían, con los daños que esto traería consigo. Al final, todo es una cadena y nosotros somos los responsables de que se desarrolle adecuadamente.

- ¿Qué hacen con todo lo que recogen en cada acción? ¿Cuál es proceso?

- Actualmente lo que hacemos es, primero observar e inspeccionar como está la zona y la cantidad que tiene, luego procedemos a recoger todo en diferentes sacos y los llevamos a los contenedores apropiados para cada cosa. A veces, encontramos piezas algo más grandes, como ruedas de coches, cajas de plástico o redes de pesca que trae el mar, esto se lleva hasta un punto limpio.

Proyectos de futuro

- Con la mirada puesta en el futuro. ¿Qué ideas son las que tienen en mente?

- Son tantas, que solo deseamos poderlas realizar. Nuestro mayor objetivo es poder continuar con este proyecto, esto también es gracias a las ayudas que nos han proporcionado diversas entidades públicas como el Cabildo o los ayuntamientos que nos han echado una mano y la verdad, que lo agradecemos muchísimo, pues cuando comenzamos fue todo de mi bolsillo.

Tengo que decir que pronto firmaremos un acuerdo con el Cabildo Insular, que nos proporcionará una muy buena ayuda para el año completo y esperamos poder seguir en esta línea, debido a que estamos inmensamente contentos. La iniciativa surgió en agosto, y lo que hicimos fue mostrar todo el trabajo logrado hasta el momento.

- Realizan tareas de limpieza en cada una de las playas y tras ello, ¿algún tipo de control o seguimiento?

- Por supuesto. No es suficiente con limpiar todas las playas, ya que hay que hacer un seguimiento constante. Hemos elaborado un estudio completo de la playa que recibe más residuos y la que menos, pues debemos buscar la forma de protegerlas. Por este motivo, repito que la concienciación ciudadana es la base y desde nuestra asociación ya hemos empezado a realizar visitas a diversos centros educativos para educar y dar un claro mensaje sobre lo importante que es la ecología y el reciclaje. Por el momento, son charlas que hemos llevado a cabo entre los alumnos de 4º de la ESO.

- ¿Desde que comenzaron cuántos kilos de residuos han recogido?

- Si sumamos, obtenemos un total de 920 kilos hasta el día de hoy, que se han recogido tanto en playas, como en los espacios de costa que hemos estado trabajado, principalmente en las playas de La Sepultura, La Guancha y la de Puntallana.