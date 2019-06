La Bocachanclas, el Mediopollo, el Robocop: el vídeo hecho en Canarias que ha hecho reír a unos y ha irritado a otros

No a todo el mundo ha hecho gracia la última creación del grupo cómico canario Abubukaka, de tan solo 15 segundos de duración, en el que se ve a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, llamando a algunas de sus señorías con unos motes logrados gracias a un doblaje superpuesto.

Los Abubukaka montaron y lanzaron el vídeo a través de sus redes sociales en defensa del diputado tinerfeño Alberto Rodríguez, al que buena parte de la prensa nacional, especialmente la conservadora, se refirió a él con el sombrenombre de “el Rastas” al informar sobre su nombramiento como secretario de Organización de Podemos.

Entre otros nombretes, se llama “la Bocachanclas” a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas; “el Astronauta” al ministro de Ciencia, Pedro Duque; “el Robocop”, al diputado de Podemos Pablo Echenique; “la Rottenmeier” a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Magdalena Valerio; “el Cabezahueca” a Pedro Sánchez; “el mediopollo” a Albert Rivera, o “el Máster”, a Pablo Casado.

Me llega esto por el telegram. No sé si será de @LateMotivCero o de quien pero no puedo parar de reír 😂😂😂 Entre tantas cosas serias reírse un poco cura de muchos males pic.twitter.com/2GHLYGnJrD