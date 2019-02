El Cabildo de Gran Canaria encarga un informe de deslindes de dominio público en Amurga

El Cabildo de Gran Canaria ha encargado al Consejo Insular de Aguas un informe específico sobre dominios públicos existentes en Amurga, Pico Viento y Peralillo para incorporarlo a los expedientes de adquisición de terrenos en esa zona de la isla.



En un comunicado, la Institución insular asegura que ese tipo de informes sobre deslindes "nunca hasta ahora han sido incluidos en las compras de fincas rústicas", pero se ha decidido incorporarlo en este caso para "maximizar las precauciones".



Agrega la nota que en los estudios topográficos incluidos en estos expedientes de compra no consta dominio público alguno, en cuanto a los registros catastrales tampoco figura dominio público en los tres expedientes referentes a Amurga y sí en el caso de Pico Viento y Peralillo.



Con relación a los deslindes de dominio público, especifica asimismo que no figura ninguno en la documentación, si bien el Cabildo ha encargado este informe para todos los casos con el objeto de "reforzar la solidez" de los cinco expedientes.



En cualquier caso, subraya que de existir algún elemento susceptible de ser deslindado como dominio público, esto no afectaría a la marcha de las compras, sino que implicaría que el Consejo Insular de Aguas realizara un expediente de deslinde que sería incorporado al de adquisición correspondiente.



El pasado 4 de febrero el Cabildo de Gran Canaria rechazó la propuesta de la oposición de que se suspendiera la compra de terrenos en Amurga por cuatro millones de euros a un conjunto de propietarios entre los que figuran familiares del líder de NC, Román Rodríguez.