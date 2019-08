Tres helicópteros trabajan en la Cumbre de Gran Canaria y el Cabildo pide la incorporación de la Brigada de Incendios del Ministerio

El presidente en funciones, Luis Ibarra, señala que las condiciones son favorables, en el sentido de que no hace viento en la zona y que las temperaturas no superan los 32 grados El Cabildo espera que si las condiciones no cambian se pueda dar por controlado en la tarde de este sábado