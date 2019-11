Educación deroga el sistema de ordenación de listas de docentes interinos en Canarias

El sindicato ANPE Canarias ha informado este jueves de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha aceptado, en Mesa Sectorial, derogar el actual sistema de ordenación de listas de docentes interinos, que, en su opinión, ponía en riesgo las condiciones laborales de miles de trabajadores.



En un comunicado, el sindicato indica que ha celebrado esta "conquista histórica", que, a su parecer, abre un nuevo período de estabilidad para el profesorado del Archipiélago.



El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, explicó al término del encuentro, que la anulación de este modelo es “un paso de gigante” para los interinos, ya que por primera vez en casi una década “se valora en su justa medida el peso de la experiencia”.



“Ante la amenaza real de que en Canarias se volviera a aplicar el Decreto 74/2010, que no se ha aplicado los últimos años gracias a dos disposiciones transitorias en la Ley de Presupuestos que lo han evitado in extremis, hemos aceptado la propuesta de la Administración como opción asumible porque no podíamos abandonar a miles de interinos a su suerte”, ha explicado Crespo.



Según informa el sindicato en un comunicado, el modelo que ha planteado la Administración Educativa a cambio de derogar el Decreto 74/2010 es un sistema compuesto también por dos listas, pero la primera integrada por todos los docentes con tres años o más, reordenados por experiencia -pero sin límite de años- y nota de oposición.



La segunda lista, compuesta por el resto de interinos con menos de tres años trabajados, ordenados también por años de servicio y calificación en las oposiciones, admitirá, al menos, las notas de las últimas tres convocatorias, concluye el comunicado