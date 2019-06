El colectivo LGTBI advierte a los partidos políticos: "No van a devolvernos a los años de armario, ni los que profieren discursos de odio ni los que hacen oídos sordos para pactar"

La XVIII manifestación del Orgullo LGTBI de Las Palmas de Gran Canaria ha concluido este sábado con un mensaje a los partidos políticos, a los que se ha dirigido el colectivo en su manifiesto para avisarles de que ninguno devolverá a sus integrantes a "los años del armario".



De esta forma ha finalizado el manifiesto que han leído en el Parque Santa Catalina al término de esta marcha, organizada por Gamá, que comenzó en la plaza Manuel Becerra. La lectura la han protagonizado cuatro personas: dos mayores, a quienes se homenajea en esta edición del Orgullo, y dos jóvenes, con el fin de que el acto lo protagonizara "el futuro del movimiento LGTBI", según han destacado sus promotores en un comunicado.



Los manifestantes han recordado que este año el colectivo se hace mayor de edad en las calles de Las Palmas de Gran Canaria manteniendo su máxima de no dar "ni un paso atrás" en la defensa de sus realidades y derechos.



"En estas cinco décadas -las que han pasado desde los disturbios de Stonewall, la primera ocasión en la historia de Estados Unidos, en que la comunidad LGTB se unió para salir a la calle- hemos pasado del electroshock al éxtasis. De la oscuridad a los besos a plena luz del día. De ser abandonadas por nuestras familias a formar muchas y cada vez más diversas. De esconder nuestros papeles a lucirlos con orgullo porque reconocen nuestra identidad sentida", han afirmado los lectores del manifiesto del Orgullo de Las Palmas de Gran Canaria.



Recordando que esta reivindicación se dedica este año a los mayores del colectivo LGTBI, en su manifiesto ha instando a los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno canario a "comprometerse contra la discriminación, la invisibilización y el olvido" de estos "pioneros de las libertades" de este sector de la población.



"Escuchen bien, ningún partido, ninguno, va a devolvernos a los años del armario. Ni quienes profieren discursos de odio ni quienes hacen como que no les escuchan para pactar con ellos. Nuestra dignidad no se negocia, nuestra valía no se esconde, nuestros derechos no están en venta", han aseverado los manifestantes.