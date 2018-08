El Gobierno de Canarias comunica por carta un desahucio a una familia de Lanzarote con dos menores

Un repunte de usurpaciones y desahucios

El abogado Jorge Peñas señala que, después de los desahucios por ejecuciones hipotecarias, ahora está habiendo un repunte de desahucios aunque se está logrando paralizar algunos porque no hay alternativas habitacionales, dada la escasez de viviendas de alquiler en el mercado. “Hay un gran problema porque no hay casas en el mercado y las que hay son muy caras”, señala. Considera que ahora pueden estar en riesgo de exclusión social, sin vivienda, no ya personas en el paro, sino trabajadores con sueldos por debajo de los mil euros que no pueden pagar una casa. Especialmente, en ese grupo vulnerable se encuentran muchas madres con hijos y sin pareja. “Es que no salen las cuentas si cobras eso, tal y como está el mercado”, tanto el de la vivienda como el de trabajo, ya que por su despacho pasan también muchos asuntos de precariedad laboral. Destaca que por el turno de oficio están llegando casos de usurpaciones y desahucios.

En el escrito de oposición al desahucio de Ana Cecilia, este abogado recuerda que en octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) paralizó cautelarmente el desalojo de dos familias que habitaban en un bloque de viviendas propiedad de la Sareb, y que el mismo tribunal impidió cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de dos familias en Madrid porque no tenían una alternativa habitacional adecuada. Este tribunal “ha calificado los desalojos como la forma más extrema de injerencia en el derecho a la protección del domicilio, condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la obligación de proveer un realojo adecuado a partir de dichos derechos”, afirma.