El delegado del Gobierno dice que hay un repunte de la inmigración a Canarias por las buenas condiciones marítimas

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, achaca el repunte en la llegada de inmigrantes a las Islas "a la bonanza del Océano Atlántico, que parece una balsa, un lago donde no hay prácticamente movimiento", y cree que el aumento de la llegada de pateras y cayucos "no es alarmante".



"Se están dando las condiciones en el océano para que la afluencia se haya incrementado. Hay un repunte, y negarlo sería casi estúpido", ha dicho este viernes el delegado del Gobierno durante la presentación del balance meteorológico del verano en las Islas en la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.



Sin embargo, ha considerado que "no existe un efecto llamada" y que este hecho no se debe "sacar de contexto".



Según Salvador, este repunte "no es alarmante" y las islas están "seguramente a años luz de lo que ocurrió en 2006", cuando llegaron a las costas del archipiélago a bordo de pateras más de 31.000 personas.



Canarias ha recibido hasta el 15 de septiembre 837 inmigrantes irregulares llegados a sus costas en pateras o cayucos, un 37 por ciento más que en 2018, un dato que contrasta con el acusado descenso, de 53 por ciento, que se observa en este fenómeno en el litoral de la península y Baleares, según los datos que publica el Ministerio del Interior cada quince días.



Con respecto al Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE) de Lanzarote, el delegado del Gobierno en Canarias ha destacado el "trabajo excelente" que allí se realiza, "aunque a veces se escapan algunas pateras y cayucos" del radar debido a que "el océano es muy grande".



En relación a las obras de rehabilitación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco en Gran Canaria, Juan Salvador León ha explicado que se espera que éstas concluyan durante el próximo mes de octubre.



"Hay que mejorar y las personas que tengan que estar allí deben estar en unas condiciones dignas" porque "han tenido la desgracia de nacer en la calle de abajo", ha añadido el delegado, quien ha opinado que la sociedad "debe mentalizarse de que tiene que invertir en África para que la gente no tenga que buscarse la vida en otros países".