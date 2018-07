El Gobierno canario rescinde el contrato con Sinergias por no aplicar el convenio nacional

El Gobierno de Canarias ha decidido rescindir uno de los contratos de vigilancia y seguridad que había adjudicado a la empresa Sinergias tras comprobar que no aplica a sus empleados el convenio nacional del sector, sino otro de empresa más desfavorable para ellos.



En una resolución, la Consejería de Hacienda recuerda que las condiciones por las que se adjudicó ese servicio incluían una cláusula que estipulaba que la empresa elegida debía reconocer a sus vigilantes las condiciones laborales y retributivas del "convenio sectorial estatal para empresas de seguridad".



Solo se permitía que las relaciones entre el adjudicatario de ese servicio de vigilancia y sus trabajadores se rigieran por un convenio particular de empresa si este mejoraba las condiciones del acuerdo nacional.



La Consejería de Hacienda subraya que ha comprobado que Sinergias se rige por un convenio de empresa con retribuciones "menos favorables" para los trabajadores que el acuerdo nacional del sector de la seguridad, lo que le faculta a rescindir su contrato.



Y ello, añade, sin entrar a valorar las consecuencias de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha anulado el convenio laboral de Sinergias, que, no obstante, lo sigue aplicando a la espera de que se pronuncie el Supremo.



El Gobierno de Canarias explica que la decisión que ha tomado en este caso también va en la línea de lo que le pidió el Parlamento autonómico el pasado mes de abril, al instarle a resolver sus contratos con empresas que no cumplieran con las condiciones salariales pactadas en los convenios sectoriales.



Ese acuerdo, precisa, se refería en particular a Seguridad Integral Canaria y Ralons, pero la Cámara también incluía en esa misma recomendación "a todas las empresas adjudicatarias", por lo que puede aplicarse a Sinergias de Vigilancia y Seguridad.



El contrato que rescinde esta resolución del Gobierno de Canarias es que habilitaba a Sinergias para ocuparse de la vigilancia y seguridad del Edificio de Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria.