La feria Gran Canaria Me Gusta muestra este fin de semana los sabores de la tierra

La Feria Gran Canaria Me Gusta arrancó este vienes con una gran acogida de público para disfrutar de las exquisiteces de los sabores de la tierra para todos los consumidores, ya que ofrece desde carne hasta pescados como la lubina, frutas y verduras, además de elaboraciones con materia prima ecológica, panes y repostería con multitud de harinas y una amplia variedad de quesos con varios premios en su haber.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, inauguró el evento que reúne hasta el domingo a más de 100 expositores en Infecar, además de catas, exposiciones, degustaciones y cocina en vivo, y como novedad un encuentro de cervezas artesanas con catas y degustaciones de las marcas Jaira, Galotia, Fiera y Vagamundo, y un aula de formación.



Entre los productos destacan los microvegetales, considerados el nuevo súper alimento, que presenta por primera vez en la Feria la empresa Green Energy. Se trata de brotes comestibles de cereales y hortalizas, como rábano, rúcula o berro, que tiene nutrientes beneficios y un sabor mucho más intenso. Por ese motivo, los utilizan en la alta cocina para decorar los platos y como guarnición, además de para realizar batidos.



Otras novedades destacadas son el primer helado vegano que presenta Peña la Vieja con sabor a té marroquí o el de almogrote con leche de cabra de El Canario, y el regreso de la leche Sandra al mercado. Entre las delicias para probar está el mojo de ajo negro, un auténtico reclamo de Mamasayo, al igual que su mojo de aguacate.



Productos llegados de casi todos los rincones de Gran Canaria invaden Infecar, quesos, sales marinas, huevos, mieles, aceites, la lubina para disfrutar en tapas o para llevar en conserva completan una oferta gastronómica para disfrutar durante el fin de semana junto a objetos de artesanía y muestras de cultura popular.



Y no solo la gastronomía es uno de los reclamos, también lo es el stand de Spar, uno de los patrocinadores de Gran Canaria Me Gusta, que ha querido recurrir a la nostalgia y exhibe un amplio expositor que recrea las históricas tiendas de comestibles, de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, que fue el germen de esta cadena de supermercados de capital 100% canario. El stand de Las Palmas de Gran Canaria también hace un guiño con una recreación de un mercado para promocionar los que tiene en la ciudad.



Esta sexta edición ha batido récord de participación de los municipios grancanarios, ya que están 19 de los 21 que han llevado a la Feria lo más representativo de la tierra.



Actividades para los más pequeños



Los más pequeños tienen multitud de actividades en el stand de la Consejería de Soberanía Alimentaria donde pueden convertirse en granjeros o conocer las tallas de los peces, y también en el resto de la Feria ya que pueden practicar juegos tradicionales y el salto del pastor.



Además, pueden ser cocineros por un rato. Este viernes ya hicieron puerco espines con peras y uvas, además de repostería en los talleres de Spar. Mañana y el domingo tendrán una excelente maestra, Esther Requena, ganadora de Masterchef Junior, en los talleres que ofrecerá a lo largo del día, desde las 11.15 horas.



Chefs de varias estrellas Michelin



El espacio Gran Canaria Cocina acoge exhibiciones gastronómicas de Fernando Díaz, Adrián Reyes, Williams Ross y el docente Pablo Martínez de la Escuela de Hostelería. También el Ayuntamiento de Artenara ha mostrado un cocinado de carne de cabra, potaje de cumbres y conejo salvaje, al igual que Guía, Mogán y Santa Lucía con sus productos de la tierra.



Este sábado será el turno de los reconocidos chef que suman varias estrellas Michelin. Paco Roncero, Premio Nacional de Gastronomía 2006 y dos estrellas, cocinará a las 18.15 horas. Previamente estarán Safe Cruz (16 horas), Yolanda León con una estrella (17.30 horas) y Erlantz Gorostiza con otras dos estrellas (17.30 horas).



Por su parte, el chef y profesor grancanario en el Basque Culinary Center Lolo Ramón ofrecerá una demostración el domingo, pero mañana da una charla sobre el sabor de vanguardia en el Aula de Formación Mojo Picón.



Música y deportes autóctonos con más de 700 escolares



La Feria tiene una zona reservada para la lucha canaria, que se estrenó este viernes con una concentración escolar con la participación de más de 300 alumnos de Secundaria de siete centros de Gran Canaria inmersos en el proyecto de Escuela de Lucha Canaria que impulsa la Federación insular y el Instituto Insular de Deportes. Este fin de semana acoge varias competiciones de la XL Liga del Cabildo, tanto de categorías inferiores como senior de Tercera.



La zona gastronómica, en el exterior del recinto, acoge actuaciones con la participación de Acordes Musicales, la Parranda La Orden del Cachorro acompañado por su cuerpo de baile, Surco y Arado, Manantial del Real de Las Palmas y La Trova.



Patrocinadores y horarios



La edición 2019 cuenta con la colaboración de varias áreas del Cabildo de Gran Canaria y el patrocinio de Spar y Cajasiete, además de la colaboración de Gran Canaria Gourmet, Cámara de Comercio de Gran Canaria, GM Cash, Fagor Onnera Group, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Entrées.es, Orden del Cachorro Canario, Asociación Mojo Picón y Tropical.



La entrada cuesta un euro hoy y 2,50 euros mañana y el domingo. Gran Canaria Me Gusta permanecerá abierta de 11 a 20 y el domingo de 11 a 17 horas. La zona gastronómica abre a las 12.00.