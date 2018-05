La Guardia Civil cesa durante tres meses a la sargento del Seprona que investigaba las irregularidades en la perrera de Arrecife

La Guardia Civil ha cesado en su funciones a la sargento jefe del destacamento del Servicio de protección de la naturaleza (Seprona) en Lanzarote, Gloria Moreno. Se trata de una medida cautelar, decidida por la Dirección General de la Guardia Civil ante la apertura de un expediente por una falta muy grave. El cese se hizo efectivo el pasado 20 de abril y durará tres meses, durante los cuales no podrá ejercer sus funciones ni cobrar su sueldo. La medida cautelar se ha tomado de forma fulminante sin que la afectada haya podido presentar un informe sobre los hechos, como es habitual en la mayoría de los casos.

El expediente lo origina la queja presentada ante la Guardia Civil por parte del veterinario municipal de Arrecife, Javier López, que acusa a la sargento de acoso por las inspecciones realizadas a las dependencias municipales que derivaron en la apertura de un procedimiento judicial en el que se investigaron delitos de prevaricación y de falsedad documental, en el que estuvo imputado y que fue archivado de forma provisional.

El Seprona realizó varias inspecciones en la perrera por una denuncia de la concejal de Ganemos en Arrecife, Leticia Padilla, sobre presuntas irregularidades en los informes sobre el estado de salud de los perros y en la protección de los animales. En una primera inspección, los agentes no detectaron irregularidades. Sin embargo, en una segunda inspección se detecta que en casi cien casos se ha incumplido el periodo mínimo de permanencia en esas instalaciones, así como la entrega de más de 300 animales a una pareja que llevaba los perros a Alemania. La concejal advirtió también de otras presuntas irregularidades en la gestión de la perrera y en los libros de registro de la citada instalación, que depende del Ayuntamiento.



Este es el quinto expediente disciplinario abierto a la sargento en los últimos meses. Además de este, se le abrieron dos expedientes por faltas leves y otros dos por faltas graves. De los dos leves, uno ha llegado al contencioso administrativo y el otro se cerró siendo favorable a la sargento. Uno de los dos expedientes graves, que se abrió por responder a dos de las protectoras de animales que algunas de sus denuncias por maltrato animal no se habían tramitado ante la Guardia Civil, caducó y posteriormente fue archivado. En el caso de la otra falta grave, está derivada de otro de los procedimientos y aún se está tramitando. En todos los casos, no se trata de negligencias sino de acciones que sus superiores consideran que afectan a la buena imagen de la Guardia Civil por tramitar quejas de ciudadanos que habían puesto denuncias y fueron a interesarse por el estado en que se encontraban.



Ante la apertura de esos expedientes, la sargento del Seprona recibió cientos de apoyos en una campaña en redes sociales y de forma explícita por parte de asociaciones ecologistas y de protectoras de animales por considerar muy positiva su labor en defensa del medio ambiente y de la protección de los animales. Dos de los casos denunciados por los que se le abrió expediente se tramitaron tras sus denuncias y terminaron con dos sentencias por maltrato animal. Moreno también tramitó la denuncia por el asadero masivo de pardelas en Alegranza contra 19 personas, de las que 11 se sentarán en el banquillo.



En los últimos meses, la sargento ha visto, por contra, cómo se reconocía su labor. En febrero fue galardonada en Madrid por la Red de protección animal “en reconocimiento a su larga trayectoria profesional marcada por el compromiso insobornable con la protección de los animales y las numerosas actuaciones desarrolladas contra los delitos de abandono y maltrato a los animales”. Ese mismo mes participó como ponente en el II Encuentro Nacional de Mujeres Policía, organizado por Unijepol, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local.