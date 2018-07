Podemos ve en el comité científico dependiente del Parlamento una oportunidad para los investigadores del Archipiélago

La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha asegurado este miércoles que la propuesta de crear un comité científico y de innovación dependiente del Parlamento de Canarias no solo permitirá enriquecer y tomar mejores decisiones en el debate parlamentario sino que además supondría una oportunidad de empleo para los investigadores más jóvenes del Archipiélago.



Santana ha asegurado que este proyecto ya se está llevando a cabo en países como Reino Unido y Estados Unidos, y ha defendido la necesidad de que todas las políticas, tanto sociales como científicas y tecnológicas, estén sustentadas por realidades científicas.



Durante la jornada de este miércoles la diputada, que en el último pleno preguntó al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, por este asunto, se ha reunido con varios científicos e investigadores y ha decidido emplazarse a una nueva reunión después del verano para analizar la estructura del posible comité y las fórmulas de elección del equipo.

La diputada ha asegurado que espera que el proyecto quede aprobado antes de que finalice la legislatura, además de firmado y reflejado en la próxima ley presupuestaria para la comunidad autónoma.



Asimismo ha asegurado que el desarrollo del comité está cifrado en torno a 300.000 y 350.000 euros, "un esfuerzo bastante pequeño para todo el beneficio social que puede traer esta iniciativa", ha aseverado.



De acuerdo con Santana, la creación de este comité enriquecería "muchísimo" el debate en el Parlamento en leyes "de tal calado" como la Ley del Suelo, "donde aunque sí conseguimos el punto de vista de expertos juristas y urbanistas, no logramos un análisis científico que nos advirtiera del impacto ambiental que puede tener esta ley en nuestros recursos naturales".



En relación a los posibles puestos de trabajo, la presidenta de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), Fátima Mesa, ha hecho hincapié en la "crisis" de cerebros que atraviesa el archipiélago, por lo que ha defendido la necesidad de contar con jóvenes investigadores como asesores en la redacción de leyes.



"En el primer organigrama de trabajo se especificaron dos puestos de trabajo, pero se ha debatido la necesidad de crear más, creemos que con dos puestos no se cubrirían todas las áreas de conocimiento", ha afirmado Mesa.



El objetivo sería establecer uno experto por área de conocimiento, lo que supondría contratar a "cinco o seis profesionales", ha agregado.



Santana ha recordado que los políticos "no saben de todo" y que a veces tienen muy poco tiempo para estudiar las leyes, "con lo cual, qué mejor que contar con la gente que cada día trabaja e investiga para asesorarnos".



La diputada también ha manifestado su intención de abrir el comité a otros partidos como Izquierda Unida y Ciudadanos.



"Las ciencias no entienden de color político", ha subrayado, y ha recordado la necesidad de que sea un comité dependiente del Parlamento, "para que haya una mayor independencia, y la veracidad de los informes no sea cuestionada", ha aseverado Santana.