Profesores y otros profesionales manifiestan su apoyo a la exconsejera de Educación: "La independencia de criterio no suele ser apreciada"

Un grupo de profesores y otros profesionales han elaborado un manifiesto de apoyo a la consejera de Educación dimitida, María José Guerra Palmero, que tomó esa decisión el pasado lunes después de desatarse una crisis interna en su equipo. En un escrito, 150 personas, en su mayoría ligadas a distintas universidades del país, muestran su inquietud por su salida del Gobierno: "Nos preocupa ver cómo su salida del gobierno se diría ha sido provocada por presiones interesadas".

"La independencia de criterio no suele ser una cualidad apreciada", señalan las personas firmantes, que añaden que dichas presiones se pusieron en marcha mucho antes de los acontecimientos que se han señalado como causa de su salida, "de tal manera que se ha descalificado su gestión independiente de intereses externos, o partidarios, desde el principio de la misma", apuntan.

"El resultado de todo ello es que en Canarias –y en otras autonomías- parece que, bajo la pandemia, llevar a cabo una gestión de los intereses públicos con independencia, se ha convertido en una misión imposible. Mostrar una auténtica vocación de servicio público, tan indispensable en tiempos de clientelismos neoliberales se ha convertido en sí mismo en un factor de estigmatización", explican las personas firmantes.

Así mismo, afirman que la trayectoria de Guerra es "intachable" como "investigadora e infatigable defensora de lo público, tanto en sus escritos como en sus acciones, la situaban como una política independiente de las implacables maquinarias de partido, una rara avis, sin duda, dentro de nuestro panorama". En el escrito se subraya también que "en estos tiempos difíciles de pandemia, se nos viene a decir que la Filosofía, la independencia de juicio, el criterio ciudadano, no son pertinentes: dejemos la gestión en manos de los expertos, que la defensa de lo público y los valores asociados a este (el cuidado, la responsabilidad colectiva, la igualdad) no son prioritarios ahora. Este no era el momento".

Por otro lado, los firmantes también aseguran que observan con preocupación cómo en el Gobierno de Canarias ha prescindido de dos mujeres políticas (Consejera de Sanidad y de Educación) "¿Casualidad? No lo creemos así. Más bien, vislumbramos lo que es evidente: el cuestionamiento del ejercicio del poder por parte de las mujeres".

En el escrito destacan que las mujeres siempre están sometidas "a la falta de reconocimiento de su auctoritas; esta no le es propia, sino que tiene que ir ratificada por un varón que, además, no necesariamente tiene que ser su superior jerárquico. De todo ello – de los obstáculos estructurales de las mujeres en los cargos públicos- ha dado buena cuenta la Filosofía Feminista desde hace ya décadas. Y aún hoy, observamos cómo están presentes en nuestras democracias y se explican acciones de desautorización con los mismos recursos de siempre, descalificación y estigmatización".