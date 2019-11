Ryanair y sindicatos finalizan sin acuerdo el período de consultas por el ERE que afecta a más de 400 personas

Ryanair y los sindicatos de tripulantes de cabina, USO y Sitcpla, y de pilotos, Sepla, han finalizado este jueves sin éxito el período de consulta del expediente de regulación de empleo (ERE) para 432 personas por el cierre de las bases de la aerolínea de Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Gerona.



Según fuentes sindicales, en la última reunión celebrada no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre al despido colectivo anunciado por la compañía de bajo coste irlandesa y no está previsto ampliar el período de consultas del ERE, que se inició el pasado 15 de octubre.



Durante el proceso de negociación, los sindicatos han denunciado en varias ocasiones la falta de un plan de recolocación por parte de la empresa que además dicen que ha presentado una documentación incompleta y no respondía a las peticiones de la parte social.



Por este motivo, los sindicatos solicitaron a la Dirección General de Empleo, Migraciones y Seguridad Social la asistencia en el proceso, para velar por su efectividad y legalidad, tras las citadas irregularidades que, a su juicio, estaba cometiendo Ryanair durante el periodo de consultas del ERE.