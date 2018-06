Satélites para romper la brecha digital en Canarias

Las compañías Hispasat y Eurona ofrecen ya cobertura de internet vía satélite a velocidad de 30 megas por segundo (Mbps), y en breve de 50, a todos los pueblos de Canarias, lo que extiende la banda ancha a casi 700.000 personas que todavía no disfrutan de ella.



El director de Negocio de Hispasat, Ignacio Sanchis, y el fundador de Quantis, filial del grupo Eurona, Aquilino Antuña, han informado este jueves de los servicios de internet que sus empresas ofrecen para las zonas rurales de las islas con problemas de conexión a la red, en una jornada que han contado con la colaboración de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y el Cabildo de Gran Canaria.



Según un informe del hasta ahora Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el 33% de los canarios no dispone de una velocidad mínima internet de al menos 30 megas y más de 367.000 personas (17,47 %) ni siquiera alcanzan los 10 megas.



En la provincia de Las Palmas, el 29,5 % de la población, 324.206 personas, no puede navegar a 30 megas y más de 170.000 ciudadanos (el 15,57 %) no llegan a 10 megas, según ha dado a conocer Sanchis en la presentación del proyecto de "inclusión digital" denominado Conéctate por satélite, que cuenta con subvención del Gobierno de España.



Ignacio Sanchis destaca que el programa persigue, además de garantizar el acceso a internet de toda la ciudadanía, mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico de las zonas que carecen de conectividad o que, si la tienen, es de baja calidad.



El director de Hispasat ha especificado que la banda Ka de satélite se presenta como "la mejor alternativa, y en muchos casos la única, para dar servicios de internet a zonas remotas o poco pobladas donde no hay otras opciones tecnológicas", y ha recordado que su compañía tiene capacidad disponible sobre España en dos de sus satélites, el Hispasat 36W-1, lanzado durante 2017, y el Hispasat-30W-6, que se puso hace tres meses en órbita.



Por su parte, Aquilino Antuña ha subrayado que Eurona ya ofrecía sus servicios en las islas, aunque con una velocidad incipiente, y que desde hace un mes ya comercializa sus nuevos servicios de banda ancha a 30 megas (a partir de unos 40 euros), una solución de navegación en internet "homologable en calidad y precio" a otras tecnologías terrestres.



Tras desvelar que su empresa aspira a que sus servicios sean contratados por unos 15.000 canarios en un periodo corto de tiempo, Antuña ha dicho que el objetivo del proyecto "Conéctate por satélite" es reducir la brecha digital del país y abrir las puertas del mundo digital a las zonas rurales más despobladas y de difícil acceso orografía para la llegada de las otras redes de telecomunicaciones.



Los promotores de la iniciativa han recordado que las personas, pymes, entidades sin ánimo de lucro y poblaciones con menos de 5.000 habitantes que no dispongan de banda ancha fija a un mínimo de 10 Megas por segundo, el Estado da una ayuda de 400 euros para los gastos derivados de alta al servicio de banda ancha a una velocidad mínima de 30 Megas, y que la multinacional española Eurona es el primer operador adherido a este plan de subvenciones.



El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo, Raúl García Brink, ha dicho que la brecha digital puede estar afectando a uno 110.000 grancanarios, que viven en zonas donde es más complicado que lleguen las redes de telecomunicaciones.



Ha recordado que el Gobierno central tiene un plan para extender la banda ancha de internet y que en la reciente negociación de los presupuestos del Estado de 2018 se consiguió una partida específica para Canarias, y que espera que en los próximos años "todos los cascos importantes de las islas estén cubiertos" con esta tecnología.