Sindicatos y profesores de la ULPGC denuncian que la institución ha abandonado a su suerte la investigación

Los sindicatos CCOO y CSIF y la Asamblea de Profesorado aseguran que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en una institución “condenada a impartir sólo titulaciones básicas” y que la obsesión por ser “un simple centro para estudios y títulos de grado” está lastrando la capacidad investigadora en la institución docente grancanaria. Hay que “mantener el baluarte de centro de investigación, imprescindible para el desarrollo de la I+D+i en nuestra Comunidad Autónoma”, aseguran los firmantes de un manifiesto en el que se asegura que el curso académico pasado puede contarse entre los “más aciagos” en la historia de la ULPGC.

Los sindicatos y la asociación de profesores señalan que la oferta docente de la universidad está marcada por la improvisación y la falta de previsión y ponen como ejemplo “la incertidumbre de no saber qué asignatura impartiría cada profesor, a qué profesores no les renovarían sus contratos, qué másteres se ofrecerían o cuáles serían eliminados”. Un asunto que, a su juicio, va en perjuicio de la calidad de la enseñanza que se imparte en las facultades y escuelas universitarias.

Para los firmantes, la ULPCG no tiene un mapa de titulaciones adecuado y creen que la burocratización de la actividad universitaria supone el menoscabo de la actividad que define la calidad y prestigio del centro: la investigación. “Estamos convencidos de que la calidad se logrará fomentando la motivación y las buenas prácticas de docentes bien formados y capaces, y no sólo con proyectos docentes extensísimos y prolijos que ni los propios alumnos leen”, señalan. Para los denunciantes, esos planes y documentos son sólo “buñuelos de viento”.

Todo esto implica la pérdida de competitividad de un centro de enseñanza superior que “se ha escorado hacia las enseñanzas de grado, pues se ha concentrado la oferta de másteres en unos pocos de carácter habilitante, en detrimento de otros de carácter científico, hoy en proceso de extinción”. “El recorte sufrido este curso en la oferta de másteres de la ULPGC nos aleja de un posgrado diversificado”, señalan los firmantes que añaden que esta situación favorece la implantación de universidades privadas.

La precariedad del profesorado asociado y del personal investigador son las otras causas de esta pérdida de competitividad que, a su juicio, ha situado a la ULPGC a la cola de las universidades españolas. “Sin posgrado no hay doctorado, sin doctorado no hay investigación, y sin investigación no hay universidad. Así de simple”, dicen.

En este sentido, los reajustes de plantilla, especialmente centrados en los profesores a tiempo parcial, y la incertidumbre en la que vive el personal investigador son las causas de un malestar que se ha extendido, según los sindicatos y la Asamblea de Profesorado, por la Universidad.