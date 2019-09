Suben de forma ligera las temperaturas este martes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el martes en Canarias cielo poco nuboso a despejado en el sur y cumbres de las islas más altas, mientras que en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas de mayor relieve el cielo estará nuboso, con amplios claros en horas centrales. Baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte de las islas, al final del día.



Las temperaturas experimentarán pocos cambios o subirán de forma ligera, más apreciable en el interior de las islas más altas.



Soplará viento del nordeste. En el mar, se esperan vientos de norte o nordeste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente de 6 en el oeste y sureste. Marejada, localmente fuerte marejada en el oeste y sureste. Mar de fondo del norte con olas de uno a dos metros. En las costas del sur, viento variable de fuerza 2 a 4 con brisas y marejadilla o marejada.



La predicción meteorológica para este martes, por islas, es la siguiente:



PROVINCIA DE LAS PALMAS



LANZAROTE



Intervalos matutinos de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía y nuboso en el norte a últimas horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, ligeramente más intenso a partir de la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife, 21 28



FUERTEVENTURA



En el norte y oeste, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos pocos nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, ligeramente más intenso a partir de la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario, 21 27



GRAN CANARIA



En el norte, por debajo de 700 metros, predominio de cielos nubosos en la primera mitad del día y a últimas horas, retirándose hacia el litoral durante la mañana y con apertura de grandes claros en las horas centrales. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo matutino de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en medianías orientadas al sur. Viento del nordeste, más intenso en vertientes noroeste y sudeste; predominio del régimen de brisas en costas del suroeste. En zonas altas, viento flojo del oeste, intensificándose y girando a noroeste durante la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria, 21 26



PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE



TENERIFE



En el norte y nordeste, en torno a los 800-1.000 metros, predominio de cielos nubosos en la primera mitad del día y a últimas horas, retirándose hacia el litoral durante la mañana y con apertura de grandes claros en las horas centrales. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo matutino de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, más intenso en vertientes noroeste y sudeste; en cumbres centrales, viento de componente oeste, algo más intenso durante la mañana. Predominio del régimen de brisas en costas del suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife, 22 29



LA GOMERA



En el norte, intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, con apertura de claros en las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con intervalos nubes altas, principalmente durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, algo más intenso en vertientes noroeste y este; predominio del régimen de brisas en costas orientadas al sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera, 22 28



LA PALMA



En el norte y nordeste, en torno a los 800-900 metros, predominio de cielos nubosos en la primera mitad del día y a últimas horas, retirándose hacia el litoral durante la mañana y con apertura de grandes claros en las horas centrales. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nubes altas, principalmente durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, más intenso en vertientes noroeste y sudeste, en zonas altas, viendo del oeste, girando a noroeste e intensificándose por la tarde. Predominio del régimen de brisas en costas del suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma, 20 27



EL HIERRO



En el nordeste, intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, con apertura de claros en las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste, más intenso en el extremo noroeste y vertiente este; predominio del régimen de brisas en costas del suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde, 19 26