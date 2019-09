Sylvia Jaén, viceconsejera de Igualdad y Diversidad : "Hay que paliar las consecuencias de la LGTBIfobia del franquismo"

La viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Sylvia Jaén, ha dicho que una de sus principales líneas de trabajo será la "integración", más allá de la simple "normalización" del colectivo LGTBIQ+ para impulsar una Canarias "más igualitaria y plural". Jaén asegura que tenderá "puentes" entre necesidades sociales y realidades políticas con el "empeño en crear pilares que soporten el trasiego actual".



En este sentido, la viceconsejera ha hecho hincapié en que se precisa "paliar las consecuencias de la lgtbifobia del franquismo", que ha provocado que "una parte de las personas de 60 y 70 años vivan en exclusión socioeconómica vinculada a la transfobia sufrida".

Se trata, ha especificado, de un problema "de exclusión social derivado del franquismo", ya que "las consecuencias de esa época sobre los que no cotizaron por su condición social ha provocado que "ahora no tengan sus necesidades cubiertas" por lo que "se debe compensar la exclusión social del pasado". "Es una realidad tangencial donde la diversidad será tratada desde una mirada plural", ha indicado Jaén, que lo considera como una "prioridad".



Como ha detallado, el Instituto Canario del área "trabajará en mitigar las consecuencias, menores y mayores, derivadas de la falta de igualdad", mientras la Viceconsejería "se centrará en acceder a una igualdad desde una visión más universal e integradora".



Entre las líneas de actuación, Jaén ha destacado "la conciliación, los cuidados y la comunicación, que es fundamental", con una prioridad que "es acceder a información libre de homofobia y misoginia, plural y real". En relación a las competencias de diversidad, el objetivo es que "el Gobierno integre la realidad del colectivo LGTBIQ+ de una forma estructural" para "integrar que no normalizar, tanto su identidad como su orientación", con el fin de que "sean tenidas en cuenta en todas las perspectivas".



Para Jaén, Canarias puede ser "faro y guía como comunidad que hace real el trabajo de igualdad y diversidad" y que, cuando no sople el viento a favor, "sea el faro y el ejemplo de integración". Otra de las líneas a trabajar a largo plazo es "empezar a creer que es posible una Canarias sin violencia de género" porque es posible "vivir en una Canarias libre de violencia machista".



Por su parte, la directora del Instituto de Igualdad de Canarias, Kika Fumero, ha celebrado el "compromiso firme y real por la igualdad y la diversidad", algo que requiere "una estructura para llevar adelante las acciones como organismo propulsor de política pública". Como ha apuntado, las líneas de trabajo pasan por la prevención, la detección y la acción en educación, entre otras.



El director general de Diversidad, Julio Concepción, ha hecho hincapié en el "reto de cambio social que toma la Viceconsejería" que, como una entidad pionera, "irá de la mano de los colectivos y agentes sociales que son bandera y vanguardia en los derechos constitucionales para que nadie se vea exentos de ellos y Canarias sea igualitaria y libre de lgbifobia"



Este departamento "tomará el pulso a la calle, abriendo puertas y ventanas a estos colectivos, para impulsar propuestas y para acompañarles en el proceso y desarrollarlas dentro del pacto de gobierno", ha subrayado.