Tensión y retrasos en el Centro de Servicios Sociales de La Isleta por la falta de personal

Los trabajadores del Centro de Servicios Sociales de los barrios de La Isleta, el Puerto, Las Canteras y Las Coloradas, en Las Palmas de Gran Canaria, se quejan de la falta de personal que llevan sufriendo desde hace un año y que ha provocado algunas situaciones de tensión con los usuarios de los barrios afectados.

La situación empezó cuando, hace ahora un año, algunos trabajadores tuvieron que pedir bajas médicas de larga duración, y además solicitaron la incorporación de dos puestos más de auxiliares administrativos. Actualmente hay cerca de un 35% de la plantilla de baja, y de los cinco administrativos con que cuenta el centro, solo hay dos activos. Los empleados, dice Sergio Melián de Intersindical Canaria, “son personas que están en coordinación con los centros de salud para la mejora de actividades con personas mayores, que necesitan muchas veces tener vida social comunitaria”.

Los perfiles profesionales que solicitaron la baja de larga duración fueron dos animadoras, que no fueron sustituidas en ningún momento. Esto provocó que las actividades con mayores, niños, jóvenes y mujeres tuvieran que paralizarse. Los más afectados por esta medida fueron los niños y las personas de tercera edad, pues se venía trabajando con ellos desde hacía bastante tiempo.

Desde Intersindical Canaria denuncian que la situación repercute directamente sobre los vecinos que acuden al centro, que sufren un mayor tiempo de espera para ser atendidos y en la gestión de los recursos que demandan. Esta condición también influye a los usuarios de la zona de Guanarteme, pues desde el centro también se gestiona la Unidad de Trabajo Social (UTS) que se encuentra cerca del centro de salud.

“Lo que nosotros vemos ante esta situación es la desidia, porque los responsables del centro habían informado a sus superiores y al concejal de la situación a través de diferentes comunicados”, lamenta Melián, que agrega que se trata de una especie de “efecto dominó”, pues los trabajadores se agobian más por la falta de personal, y los ciudadanos que acuden con características peculiares no pueden entender que su situación no se solucionen por faltar personal, con lo cual a los que van a dirigir sus quejas no es a los responsables, sino a los trabajadores del centro.

También denuncian que desde el Ayuntamiento se excusen diciendo que es el centro que menos ayudas tramita. “Si no analizas el contexto puedes dar una imagen de que los trabajadores no rinden. Hay que contextualizar, si el concejal considera que hay un problema, que vaya y vea las causas por las que según él es el centro que menos solicitudes tramita, y que vea por qué se está en esa situación”, matizan.

Desde el Ayuntamiento justifican que la Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria aprobada en la anterior legislatura del Partido Popular impide contratar a personal para sustitución por bajas médicas. Dicen verse con “las manos atadas” en este sentido: “es un problema de recursos humanos que ya se ha trasladado, un problema de falta de personal que no solo se da en este servicio, sino en muchas otras áreas del Ayuntamiento”, sostienen.