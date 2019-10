USO amenaza con la vía judicial si Ryanair no justifica el cierre de sus bases

El sindicato de tripulantes de cabina en Ryanair USO ha advertido este martes de que recurrirá a la vía judicial si la aerolínea irlandesa de bajo coste no justifica los motivos del cierre de bases en España y que valorará una posible huelga como medida de protesta.



Así lo ha declarado la secretaria de comunicación de USO Ryanair, Lidia Arasanz, antes de la primera reunión del ERE anunciado por la aerolínea con motivo del cierre de las cuatro bases en España que tiene previsto cerrar y que pone en riesgo 512 puestos de trabajo.



Arasanz ha señalado que, desde el sindicato, esperan que no se cierren las bases para que los trabajadores puedan mantener sus puestos y, en el caso de que el cierre sea finalmente efectivo, se les pueda recolocar en alguna de las 13 bases de las que dispone la aerolínea irlandesa en España.



Ryanair anunció que tiene previsto cerrar el próximo 8 de enero las bases de Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote, y pone en duda la base de Gerona, que inicialmente iba a correr la misma suerte.



La secretaria de comunicación ha precisado que el número de trabajadores afectados es un cálculo hecho por los sindicatos y ha criticado que, a día de hoy, Ryanair no les haya facilitado esos datos.



Por su parte, la aerolínea justifica estos ajustes debido al retraso en las entregas del Boeing B737 MAX y considera que la cifra de trabajadores afectados es menor a la aportada por los sindicatos.



En este contexto, se ha convocado una primera reunión entre los sindicatos y los representantes de la aerolínea en la que Arasanz ha señalado que, desde USO, esperan que termine "con buen resultado" y se eviten despidos en cualquiera de las bases.



Ante la posibilidad de ir de nuevo a la huelga si la negociación fuese infructuosa, Arasanz ha precisado que tendrían que valorarlo, pero que usarán "todas sus armas" legales para "hacerles cumplir la ley española, que es la que firmaron el día 9 de enero".



El inicio de la negociación del ERE se produce tras varias jornadas de huelga convocadas por los sindicatos en protesta por el cierre de bases que no han tenido prácticamente ninguna repercusión, debido a unos servicios mínimos que USO, Sitcpla y Sepla consideran "abusivos".