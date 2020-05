VÍDEO | La Graciosa cumple una semana en la fase 1: algunas terrazas ya se animan a abrir y hay más vida en sus calles de arena

Este lunes gran parte de España dará un paso hacia la "nueva normalidad" pero hay islas como La Graciosa, El Hierro o La Gomera que ya cumplen una semana adelantadas, junto a Formentera en Baleares, al resto del país. En la octava isla canaria poco a poco la vida ha llegado a sus míticas calles de arena. Sus 600 habitantes ya saben lo que es tomarse algo en una terraza, aunque en los primeros días se resistían a abrir y siempre guardando la distancia de seguridad y cumpliendo con el aforo permitido.

"Llevo aquí seis meses trabajando en la pesca y hoy es el primer día que hemos podido salir a tomarnos una cerveza. La verdad que la gente se ha comportado y se ha concienado de que hay que hacer las cosas bien", explicaba esta semana un trabajador residente en la isla.

En la isla, no se ha registrado hasta ahora ningún contagio por coronavirus. Se trata del único punto de España donde esto ocurre. En general, nadie sale de la isla en estos momentos si no es por causas de fuerza mayo, como acudir a una cita médica o hacer una compra, pero quien sale, regresa por la tarde. Quienes no entran en la isla desde el pasado 14 de marzo son los turistas. "No sabemos qué va a pasar o qué medidas se van a tomar pero la isla vive del turismo y mientras se cuiden las normas de sanidad estaremos contentos de recibir gente de fuera", explica uno de sus habitantes.

En el curso escolar, sigue todo igual que en el resto del Archipiélago y que en el resto de España. Las clases solo se imparten de forma online, el alumnado se encuentra confinado en casa y las mayores dudas se siguen concentrando en los estudiantes que se presentan a la EBAU. "Soy maestra de aquí de La Graciosa y ahora hay que concienciarse de que hay que estar en casa y los niños en sus casas también. seguimos dando clases por medio de los ordenadores y tablets que ha repartido el centro a quienes no tenían y se siguen haciendo actividades todos los días", explica la docente.

La concejala delegada del Ayuntamiento de Teguise en la Isla, Alicia Páez, confesaba a principios de semana a esta redacción que la alegría y el optimismo con el que los vecinos afrontan el desconfinamiento se mezcla con la preocupación. "Tememos al momento en el que se abra al público el puerto de Orzola que conecta La Graciosa con Lanzarote". Su principal reivindicación es que, en los próximos meses, quien entre a La Graciosa lo haga sano.

Por otro lado, para alojarse en La Graciosa entre abril y septiembre, las reservas deben hacerse hasta con seis meses de antelación, ya que la ocupación en estas fechas suele ser del 100%. Elena Aguilera, directora del complejo de apartamentos Evita Beach, calculaba el pasado lunes que el porcentaje aproximado de pérdidas que sufrirán este año roza el 40%.