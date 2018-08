Los bomberos del Consorcio alertan de que la situación vivida este viernes en Jinámar será "constante"

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria alertaron este martes de que la situación vivida este viernes en Jinámar será "constante" de no mediar soluciones de los responsables últimos del servicio, su presidente, Pedro Justo, y el del Cabildo, Antonio Morales

En un comunicado los representantes sindicales de estos trabajadores afirman que se trata de "una situación que ya advertimos desde hace tiempo y, lo peor, es que se puede seguir produciendo porque nadie quiere solucionar el problema y se reúne con nosotros para abordarlo".

Para los bomberos, la quema de coches acontecida en Jinámar no ha hecho más que poner el foco sobre una "grave situación" que se produce desde hace meses por "la dejadez y desidia política" de quienes tienen la responsabilidad de dirigir un servicio público esencial para Gran Canaria y que, a su juicio, "se pretende ahogar y dejar morir para plantear alternativas como pueden ser la privatización".

Los empleados del Consorcio recuerdan que el pasado mes de mayo decidieron no realizar más horas extras de sustitución de personal para evidenciar que desde 2008 no se ha cubierto la Relación de Puestos de Trabajo y se acumula un déficit de más de 50 efectivos.

También alertaron del "incumplimiento de los municipios consorciados y el Cabildo" del acuerdo de dotaciones mínimas de seguridad para los parques, lo que propicia, a su juicio, que haya parques con uno o dos bomberos por día, "constituyendo una situación de máxima gravedad para los intervinientes y la ciudadanía".

Los bomberos asimismo decidieron no utilizar equipos de protección contaminados y, desde 2015, solicitan al Consorcio que adopte medidas para la descontaminación de los equipos de trabajo y materiales después de las intervenciones dado que exponen a los trabajadores a infinidad de riesgos, sin que se haya adoptado ninguna decisión.

Como ejemplo de los riesgos recuerdan al bombero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que contrajo la fiebre Q tras una actuación y que le supuso la amputación de las dos extremidades inferiores, y un caso similar ocurrió cuando un bombero del parque de Puerto Rico contrajo esa enfermedad, pero su proceso tuvo mejor desenlace.

"Estos hechos nos han concienciado de que no podemos seguir usando equipos de trabajo si no están descontaminados. Se trata de una exigencia legal que el Consorcio está obligado a cumplir y, por esta razón, cada día hay parques con personal que no está operativo para actuar en intervenciones como la que se dio en Jinámar", destaca la nota del sindicato CCOO.

De todo esto los bomberos informaron al Consorcio y al Cabildo, al que solicitaron informes técnicos que siguen sin llegar, por lo que afirman que "la dejadez por parte de los responsables en esta materia es asombrosa, máxime cuando la única respuesta consiste en culpabilizar a un colectivo que lo único que solicita es el cumplimiento de normativa y legislación"