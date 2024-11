Carla Antonelli dedica la Medalla de Oro de Tenerife al colectivo LGTBIQ+ y reivindica “que el odio hacia la diversidad no se vuelva a repetir jamás”

La senadora y activista Carla Antonelli ha dedicado al colectivo LGTBIQ+ la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife que este jueves le concedió el Cabildo y reivindicado la “memoria democrática para que la barbarie, el odio y la intolerancia hacia la diversidad no se vuelva a repetir jamás” ni en Canarias ni en España.

“Gracias infinitas, al saberlo me he emocionado, he llorado. De pronto, a borbotones los recuerdos de estos últimos 47 años desde el día que salí de mi Tenerife y Güímar natal, los destierros forzados y la melancolía que se adueña de tu vida, de las vidas de todas las personas LGTBIQ+ que cambiaron para siempre”, ha escrito en las redes sociales.

Así, ha señalado que la medalla será “para todas ellas”, también para las que “abandonaron antes de que hubiese llegado su tiempo natural”. “Les recordamos y tenemos presentes a todas y cada una, va por ustedes”, ha destacado.

Antonelli ha agradecido el reconocimiento al Cabildo y a las formaciones política que votaron e impulsaron que recibiera “tan grande reconocimiento”.

En el acuerdo plenario el Cabildo resalta su importante aportación y lucha por los derechos del colectivo LGBTIQA+ y su contribución a la libertad de toda la sociedad tinerfeña y al beneficio de la isla de Tenerife.