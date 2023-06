El Colegio de Enfermería de Las Palmas homenajea a la nueva promoción de especialistas

El Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas (CELP) celebró este viernes el acto de reconocimiento a las 39 nuevas enfermeras y enfermeros especialistas que finalizan este mes de junio su formación como residentes en las diferentes unidades docentes de la provincia. Se trata en concreto de 15 nuevas matronas o especialistas en Enfermería Obstétrico Ginecológica, 10 especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, 5 de Enfermería en Salud Mental, otras 5 de Enfermería Pediátrica, 2 de Enfermería del Trabajo y 2 de Enfermería Geriátrica.

Los y las residentes que acaban de completar los dos años de especialidad comenzaron su formación en el año 2021, en plena pandemia de covid-19, por lo que tuvieron que enfrentarse a situaciones de máxima presión en un contexto de emergencia sanitaria que les obligó a dar respuesta a los importantes retos que durante esa complicada etapa tuvo que afrontar el sistema de salud. Cada una de las nuevas especialistas recibió un obsequio del CELP y el aplauso de sus compañeras a medida que fueron nombradas para subir al escenario del salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lugar de celebración del evento.

En este mismo acto también se homenajeó a Mónica Marrero Santana, primera enfermera de toda España en convertirse en jefa de estudios de una unidad docente multiprofesional. Santana, que en la actualidad es la jefa de estudios de la unidad docente multiprofesional de Salud Mental en Gran Canaria, agradeció el reconocimiento y el apoyo recibido por parte del CELP y reivindicó el valor y la capacidad de la enfermería para liderar equipos formados por diferentes profesiones sanitarias.

En el transcurso del acto la presidenta del CELP, Rita Mendoza, felicitó a las nuevas especialistas por su esfuerzo en adquirir una nueva visión sobre los cuidados profesionales de salud. “Ustedes no son las mismas personas que comenzaron la formación especializada, han sufrido un proceso de transformación y aprendizaje que redundará en beneficio de la población”, afirmó la presidenta en su discurso. También reclamó la necesidad de reorientar los servicios sanitarios para dar cabida a las diferentes especialidades de Enfermería, para que no acaben en una bolsa de empleo genérica que no tenga en cuenta su categoría profesional.

Plantillas orgánicas de las seis especialidades

“Hay que avanzar en el diseño de las plantillas orgánicas de las seis especialidades y en la creación de listas de contratación específicas para el pleno desarrollo de estas profesionales”, añadió la presidenta del Colegio de Enfermería. “No podemos seguir malgastando el talento enfermero, no podemos seguir sin aprovechar los conocimientos y la experiencia de las enfermeras especialistas porque ello va en detrimento de la calidad y la seguridad en la atención a los pacientes”, insistió Mendoza.

La presidenta del CELP también reclamó un aumento ordenado en el número de plazas disponibles en las unidades docentes para permitir la formación de mayor número de enfermeras especialistas. Precisamente este año ha finalizado su formación la primera promoción de especialistas en Enfermería Geriatría de Canarias, cuya unidad docente ha tenido como sede el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.