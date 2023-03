Un cómic para rescatar del olvido la figura de Juan Negrín, el hombre de la resistencia republicana

“Lucharemos hasta el triunfo incondicional de la causa del pueblo español y del Gobierno legítimo de España”. Es una de las frases recogidas en las viñetas del cómic Juan Negrín, dedicado a contar la vida de esta figura clave de la II República y que para los autores representa la capacidad de “resistencia” que mostró en un período tan convulso de la historia, como fue el golpe de Estado franquista y la Guerra Civil. El periodista Francisco de Zárate y el dibujante Fer Clavi narran en forma de historieta la biografía de este personaje nacido en Las Palmas de Gran Canaria, con amplia formación médica y científica y que dominaba cinco idiomas. Un hombre altamente preparado cuya condición de “médico ilustre” le llevó primero a incorporarse al laboratorio de Fisiología General en Madrid y después a ser diputado socialista, para finalmente ser el último presidente del Gobierno de la II República antes del fin de la Guerra Civil y el exilio.

Para ambos autores, Negrín fue un total “descubrimiento”. Francisco de Zárate, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, pero criado en Tenerife, explica que durante su etapa escolar apenas le nombraron a este personaje, pese a ser canario y ocupar un lugar relevante en la historia. “Nací en 1974 y en EGB nunca llegábamos a la II República; me imagino que porque las cosas estaban muy frescas”, añade. Fer Calvi (Buenos Aires) también conocía muy poco y este trabajo de documentación le ha permitido destacar de él que “su esfuerzo permanente por lograr sus objetivos sin traicionarse, como humanista y como hombre de ciencia, ni traicionar a su pueblo”. De Zárate considera que ese desconocimiento que sigue existiendo sobre el personaje se debe principalmente a esas leyendas negras que construyeron sus adversarios sobre él y que se desmontan con su biografía. “Negrín fue una persona excepcional que fue vencido en una Guerra Civil y eso explica todo; que el bando contrario lo demonizara durante los 40 años que duró su Gobierno, pero también explica las divisiones dentro de su propio bando cuando se producen las derrotas o en casi todas, dentro del bando socialista y de exiliados fuera de España”, resume.

El escritor de la historieta lo compara con Churchill por su capacidad de resistencia. La diferencia, recuerda, es que el primer ministro inglés tuvo finalmente el apoyo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Negrín, que siempre esperó la ayuda de Francia e Inglaterra vio desvanecer las esperanzas de la República mientras la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler apoyaban a Franco, una ayuda con la que pudo ganar la Guerra. Ejemplo del tesón de Negrín fue su discurso en la Sociedad de Naciones en 1937. “Hemos sido las primeras víctimas. Tened cuidado. No seremos las últimas”, dijo.

Desmontar los mitos sobre Negrín

Francisco de Zárate señala que en el cómic no quisieron responder a las leyendas negras para no darle más peso, ya que consideran que con la propia biografía del personaje se desmontan. Una de ellas es la del oro. “En los documentos que las autoridades franquistas recibieron por insistencia de Negrín quedó demostrado que las reservas del Banco de España se emplearon íntegramente en el esfuerzo de la guerra”, recoge el cómic. Un dato que se puede comprobar además en los documentos que atesora la Fundación Juan Negrín, que realiza un trabajo de divulgación y de estudio de los documentos de la II República y de la biblioteca del expresidente. Además, Moscú se quedó sin cobrar los 50 millones en créditos concedidos a la República, lo que desmonta una supuesta conspiración con los soviéticos para robar el oro español.

Otro de los mitos que se han difundido con los años tiene que ver con la pérdida de vidas por su resistencia. De Zárate insiste en que Negrín esperaba esa ayuda de Francia o Inglaterra, pero además Franco siempre se negó a negociar una rendición en la que se acordara el respeto a las personas que habían sido leales al Gobierno de la República, por lo que no podía producirse una rendición en esos términos. En el cómic se recogen los “13 puntos de Negrín” y que sirvieron como testimonio de sus principios democráticos.

El reto de traducir al lenguaje del cómic

Los autores se han enfrentado al reto de traducir al lenguaje del cómic cientos de páginas de la historia más dura de España. Para apoyarse y documentarse han utilizado la biografía de Enrique Moradiellos, de la Real Academia de la Historia y el tratado de la Guerra Civil de Helen Grahan. “El cómic permite aportar información no solo descriptiva, por ejemplo, del avión con el que Negrín viajó cuando salió de España, sino información emocional de cómo se vivía cada momento”, resume de Zárate, que se define como traductor de la historia al lenguaje del cómic. Considera que este tipo de narración permite acercar la figura de Negrín a un perfil de público que quizás no se habrían leído una biografía de 300 páginas. Por ello, celebra la oportunidad que puede suponer el cómic para que su historia sea conocida o se pueda trabajar en un aula.

“Ojalá el libro ayude a que personas que no conocen en profundidad la vida y obra de Negrín se interesen y la descubran. Es lo que me pasó a mí, entonces confío que a algunos lectores les pasará”, señala Fer Calvi, quien explica que la elaboración de las viñetas tiene su parte trabajosa, “todos los cómics la tienen, pero particularmente los históricos”, pero en especial una gran parte del trabajo es el proceso de documentación: “buscar referencias gráficas para todo, máquinas, paisajes, personas, vestidos, etc ya que nada se podía dibujar sin una referencia histórica fiable”. Se trata de una cuestión a la que se enfrentan “quienes hacen cómics históricos siempre y se termina disfrutando”, apunta. A Francisco de Zárate, encargado de la parte de narración, se le debe la parte de síntesis, algo a lo que está acostumbrado por su profesión periodística y porque lleva diez años trabajando en periodismo de historietas.

Un cómic que aborda todas las etapas de Negrín

Pese a que la etapa de la Guerra Civil centraliza gran parte del cómic, en sus páginas se repasa toda su biografía, desde la descripción de sus padres; su madre (María Dolores López Marrero) venía de una familia propietaria de terrenos agrícolas y su padre aunque no venía de una familia acomodada hizo dinero antes de casarse gracias al comercio de frutas, fincas y solares. También ahondan en la juventud de Negrín, su importante etapa de formación en Alemania. “Era un investigador muy importante, pero también destacó como formador de investigadores”, destaca de Zárate. De hecho, nada más regresar de Alemania puso en marcha, por encargo del propio Ramón y Cajal, el laboratorio de Fisiología General en Madrid y tuvo un papel central en la constitución de la ciudad universitaria antes de la guerra.

“Me pareció mientras iba leyendo sobre él, que tenía una resistencia sobrehumana, con la responsabilidad tan gigantesca que tenía encima, nunca huyó de su responsabilidad y siempre tomó las decisiones que él creía que favorecía al interés general”, apunta el escritor de la historieta. Confiesa que, como le ocurrió cuando leyó el Quijote, la muerte del personaje le llama mucho la atención ya que se encuentra “triste” en el final de su etapa. “Estaba triste y es una muestra más de que era un ser humano, maravilloso, pero un ser humano con su fragilidad y que resistió muchísimo”, concluye de Zárate.

Las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria acogen durante el mes de marzo una exposición sobre esta historieta, publicada por la Fundación Canaria Cine+Cómic. Cuarenta paneles que erigen en este lugar céntrico de la ciudad donde nació Negrín cuentan la historia de este personaje.