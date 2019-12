La comunidad gitana en Canarias exige a las instituciones más comunicación y políticas de inserción

El presidente de la Federación Gitana de Canarias, José Carmona, ha reclamado al gobierno regional que se constituya el Consejo Canario del Pueblo Gitano, para de ese modo cumplir la proposición no de ley aprobada de forma unánime por el Parlamento de Canarias.



José Carmona ha hecho esta petición durante la Conferencia Internacional Estrategias contra el Antigitanismo, que se celebra en la capital tinerfeña hasta el sábado, y comentó que el anterior gobierno canario decía que para constituirse tenían que estar de acuerdo todas las organizaciones gitanas de las islas.



Pero eso no es democrático, indicó a Efe José Carmona, quien recordó que, si de nueve organizaciones ocho están de acuerdo y una no, lo que ocurre es que la mayoría se somete a la minoría, algo que, a su juicio, es una "dictadura".



En cuanto al actual gobierno canario, José Carmona recordó que la propuesta de crear un Consejo Canario del Pueblo Gitano se presentó en el Parlamento de Canarias para poder emular el consejo estatal. "La intención es disponer de un ente en el que haya comunicación entre las instituciones y la población gitana y que eso sirva para llevar a cabo políticas de inserción", indicó el presidente de la Federación Gitana de Canarias.



"Las políticas de inserción deben ser algo real y constante, pero no las hay", aseveró José Carmona, quien comentó que durante la conferencia la viceconsejera de Derechos Sociales del gobierno canario, Gemma Martínez, ha dado unas cifras de dinero que a la población gitana no han llegado.



Insistió en que la propuesta de crear un consejo canario era para favorecer el diálogo y su no constitución supone para José Carmona una decepción, y además, añadió se aprobó por unanimidad del Parlamento de Canarias.



La federación que preside José Carmona elaboró una propuesta, que presentó al grupo de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias pero fue rechazada, por lo que la remitieron al PP, y fue su diputada Cristina Tavío quien la defendió ante la Cámara legislativa regional.