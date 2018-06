Cientos de personas claman en Canarias contra "la impunidad de los violadores"

Cientos de personas se han concentrado este viernes en las dos capitales canarias en señal de repulsa contra las agresiones sexuales y en rechazo a las decisiones judiciales que consideran un mensaje de impunidad hacia los violadores.



A la concentración convocada por la Red Feminista de Gran Canaria en la plaza de la Feria, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, acudieron en su mayoría mujeres con camisetas de color violeta que portaban carteles en solidaridad con la menor víctima de una supuesta agresión sexual múltiple en el sur de la isla.



En la concentración se corearon frases como "Solas y borrachas queremos volver a casa", "Si tocan a una respondemos todas", "El machismo sí que es terrorismo", "La noche y la calle también son nuestras" y "Jueces y fiscales también son culpables".



Los participantes en la concentración también exhibieron pancartas en solidaridad con la víctima de la agresión sexual de los Sanfermines de 2016 y en concreto un joven llevaba un cartel que rezaba "No hay nada mejor que aullar todas juntas", mientras que otra manifestante exhibía la frase "Nosotras sí que somos la manada".



En la lectura del discurso, una portavoz de la Red Feminista aludió a que los medios de comunicación no ayudan a resolver el problema porque se están transmitiendo mensajes que culpabilizan a las víctimas y reclamó el fin de la impunidad hacia los agresores sexuales, puesto que "el machismo sí que es terrorismo".



La Red Feminista de Gran Canaria ha reclamado además al Gobierno que cree mecanismos para abordar el problema de la violencia machista de manera solvente.



También en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife la Plataforma Feminista de la isla ha convocado una concentración para protestar por el presunto caso de violación grupal que tuvo lugar la noche de San Juan en la Playa del Inglés del sur de Gran Canaria.



Con el lema “no más violaciones, el machismo es terrorismo“, la Plataforma Feminista 8M Tenerife y otros colectivos feministas mostraron su apoyo a la víctima y el rechazo a los cinco presuntos implicados, uno de ellos internado en un centro de menores en Tenerife y los otros cuatro en libertad provisional sin fianza.



Begoña Barras, representante de la Plataforma Feminista 8M Tenerife, ha señalado que resulta "inadmisible" que los cuatro implicados mayores de edad hayan sido puestos en libertad con cargos y sin necesidad de depositar fianza.



Barras ha lamentado que “una vez más” las instituciones sigan enviando “mensajes de impunidad” ya que, a su juicio, parece que atentar contra la libertad sexual de las mujeres no tiene la suficiente gravedad como para mantener a los imputados en prisión.



“Este caso vuelve a poner en evidencia cuál sigue siendo la forma de actuación del sistema judicial, por lo que seguiremos denunciando que es esto es violencia institucional. Es responsabilidad del Estado, que tiene que dar respuestas adecuadas”, ha opinado Barras.



Tras la lectura de un manifiesto, varias personas presentes realizaron una performance para denunciar “los roles que la sociedad impone a las mujeres”.



Sobre esto, Barras ha denunciado que es necesario poner de manifiesto que los espacios también son de las mujeres y que sus cuerpos no están a disposición sexual de quien quiera utilizarlos.



“Tenemos derecho a transitar por las calles sin violencia y debemos, como sociedad, posicionarnos individual y colectivamente para entender que tiene que hacerse efectivo el respeto a la libertad sexual de las mujeres”, ha dicho Barras.



Ha agregado que también reivindican políticas activas de educación afectivo-sexual para que se enseñe que la sexualidad “es para vivirla de forma placentera y no para violentar los cuerpos de nadie”.



Durante la concentración se pudieron escuchar gritos de “justicia machista, justicia terrorista”, “no estamos todas, faltan las asesinadas”, “no es no y lo demás es violación” o “macho violador al triturador”.