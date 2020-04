El comité de expertos de Canarias ve condiciones "favorables" para plantear un desconfinamiento "controlado"

El comité de expertos que asesora el Gobierno de Canarias en el control de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus considera que las islas presentan ya indicadores "favorables" para plantear "un desconfinamiento controlado" y sometido a "evaluación continua".



En un comunicado, el Gobierno que preside Ángel Víctor Torres confirma que ha comenzado a trabajar en la propuesta de medidas "específicas" para las islas que va a realizar al Ministerio de Sanidad, con una "serie de exenciones al confinamiento que permitan iniciar la desescalada" en esta comunidad autónoma.



Las medidas que están sopesando los miembros del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria en Canarias, de las que por el momento no se avanza nada, se implementarían "manteniendo las normas de higiene de manos, las de distanciamiento social y el uso de mascarillas cuando este no se pueda garantizar", dice el Ejecutivo autonómico.



Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Canarias es la comunidad autónoma con menor incidencia de la pandemia de COVID-19 en estos momentos, con una tasa de 19,41 casos declarados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando la media del conjunto del país está en 135,65 casos por 100.000.



Los expertos que aconsejan al Gobierno de Canarias en esta materia resaltan algunas señales adicionales: todas las Islas llevan más de cinco días con menos de cinco casos nuevos hospitalizados, los pacientes con COVID-19 ocupan menos del 20% de las camas de centros hospitalarios y menos del 25% de las plazas de las UCI; además, el índice de contagios "es inferior a 1 desde hace 20 días" (es decir, cada enfermo contagia, como promedio, a menos de otra persona).



Por ello, añade el Ejecutivo, "consideran que Canarias se encuentra en un escenario favorable a un desconfinamiento controlado y de evaluación continua sobre su funcionamiento que garantice la seguridad de la población y que permita que poco a poco se recupere también la actividad social y económica".



Las medidas que Canarias proponga al respecto se llevarán al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y su ritmo de implementación "dependerá de la respuesta de la población", en comportamientos como el "distanciamiento social, protección facial e higiene de manos", así como de "la capacidad de respuesta sanitaria, vigilancia epidemiológica, detección de casos sintomáticos y de contactos asintomáticos y protección de personas vulnerables".



"Todas las exenciones serían revisadas y cada semana se valoraría la adopción o no de nuevas medidas", apunta el Gobierno canario.



Otra de las señales positivas que ha valorado el comité de expertos es el escaso número de contagios que se está detectando en los análisis que están haciendo desde hace días de forma sistemática a todos los usuarios y trabajadores de las residencias de mayores de las islas, "que han revelado un nivel de transmisión del virus muy bajo y controlado".



En concreto, hasta este martes, se han hecho pruebas diagnósticas a 6.843 personas en las residencias (3.441 mayores y 2.435, trabajadores) de siete islas, con solo 15 positivos.



Mientras se lleve a cabo el plan de progresivo desconfinamiento, el Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria sugiere que el tráfico aéreo y marítimo continúe "con las mismas restricciones, que se levantarán sólo cuando existan garantías en el control de las entradas".



Al mismo tiempo, el Servicio Canario de Salud ha comenzado a trabajar en un documento para intentar recuperar la actividad normal en todos los centros sanitarios, "de forma paulatina y cumpliendo con los criterios de seguridad para la población".

