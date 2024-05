Mor un turista de 20 anys a Platja de Palma

Un jove de 20 anys ha mort aquest dilluns al matí per causes que encara no se saben, si bé es creu que es podria haver precipitat des d'una habitació d'un hotel situat al carrer Amilcar, de Platja de Palma.

Segons han confirmat fonts del 061 i de la Policia Nacional a Europa Press, el succés ha tingut lloc cap a les 08.07 hores, per causes que no s'han confirmat, tot i que s'estudia que s'hauria precipitat des d'una altura que encara es desconeix.

Precisament, el grup d'Homicidis i la Policia Científica s'estan desplaçant al lloc per investigar les causes de la mort.