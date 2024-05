Balears sancionarà amb fins a 1.500 euros el consum d'alcohol al carrer a zones de turisme d'excessos

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el Decret per al turisme responsable, que reanomena l'anterior de 'turisme d'excessos' i que inclou, com a novetat, la prohibició de beure alcohol al carrer a les zones regulades amb sancions que van dels 500 als 1.500 euros.

Ho han explicat a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern el portaveu, Antoni Costa, i el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà.

També com a novetat, el decret tindrà una vigència fins al 31 de desembre del 2027, amb la mirada posada, en paraules del conseller Bauzà, “que en tres anys aquest decret ja no sigui necessari”.

La nova redacció inclou una sèrie de correccions i modificacions en favor d'una operativitat més gran del Decret, amb l'objectiu que s'adapti a la situació actual, i neix de les reunions mantingudes entre el conseller de Turisme, Cultura i Esports i els principals actors del sector turístic de les Balears.

S'inclou una reserva d'un màxim de quatre milions d'euros anuals de l'impost del turisme sostenible (ITS) per a cadascun dels municipis afectats. En total seran 16 milions d'euros anuals per al finançament de projectes referents a mesures de millora de la inspecció, seguretat i conscienciació per a un turisme responsable a les zones determinades i afectades per aquest Decret.

Nova modificació

Es modificaran les zones afectades per les mesures previstes en aquest Decret a instància dels ajuntaments afectats. Es manté la delimitació de les zones afectades de Palma i de Sant Antoni de Portmany, i es modifiquen les de Calvià, que disminueix en metres, i Llucmajor, a petició expressa dels ajuntaments.

Així mateix, queda prohibit per a les embarcacions amb festes o esdeveniments multitudinaris i venda d'alcohol a bord acostar-se a menys d'una milla nàutica (1,852 km) de les zones afectades per aquest Decret. Queda prohibida també la recollida o el desembarcament de passatgers dins d'aquestes zones.

També es modifica la composició de la Comissió per al Foment del Civisme en Zones Turístiques per incloure els consells insulars com a membres nats i donar cabuda a una representació dels països emissors més afectats, a l'Institut Balear de la Dona (IBDONA) i representants del teixit associatiu sectorial, sindical i empresarial. A més, es convidarà a participar en aquesta comissió a la delegació del govern estatal.

D'altra banda, s'estableix el deure, per part dels ajuntaments afectats per aquest Decret, d'informar, amb una periodicitat mínima anual, els consolats que formen part de la Comissió d'Excessos del nombre d'incidències detectades per incompliment de les ordenances cíviques municipals.

En aquest context, l'administració competent en la instrucció i la resolució d'expedients sancionadors ha de comunicar a la Comissió el nombre de sancions imposades per infraccions del Decret llei amb especificació de la infracció comesa, almenys amb una periodicitat anual.

El conseller Bauzà ha insistit que la correcta interpretació de l'article 6 referent a la venda de begudes alcohòliques implica el tancament total dels establiments comercials entre les 21.30 i les 08.00 hores de l'endemà, i no només el tancament de les vitrines alcohol.