El Gobierno canario impulsa la estrategia de memoria histórica y recuerda al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que ya puede actuar sobre el monumento a Franco

El consejero de Presidencia, Justicia y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha presentado este lunes en comisión parlamentaria la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, que incluye una treintena de proyectos y el despliegue de unos 1,2 millones durante los próximos dos años.

El documento ha sido elaborado con apoyo de las dos universidades públicas canarias, suma un total de 400 aportaciones y se basa en los principios de “verdad, justicia, reparación y no repetición”, ha detallado el consejero.

Pérez ha detallado que cuenta con hasta siete líneas estratégicas e indicadores para hacer un seguimiento anual a todas las acciones y describe como “novedad” que se presta atención a colectivos que históricamente “no han estado en primer plano” como los LGTBI o las mujeres, que también sufrieron “represión y postergación”. De hecho, ha indicado que “mucha gente no sabe” que los homosexuales eran detenido e ingresados en campos de concentración por su orientación sexual.

En esa línea ha reivindicado también como “lugares y espacios de la memoria” el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife y los “campos de concentración” de Gando, Fyffes o La Isleta.

Pérez ha valorado la “cooperación” entre administraciones y el apoyo de las asociaciones históricas, destacando que tanto la ley como la estrategia deben servir para “lograr una mejor convivencia” y acabar con los “espacios de oscuridad” y “reductos para el olvido”.

El consejero ha puntualizado que “no es una estrategia” para “este Gobierno ni para el PSOE”, sino para los próximos años y que se ha tardado un año en elaborarla a raíz de que se constituyó la comisión en febrero de 2020. “La ley se aprobó en 2018 y en 2019 no se hizo nada”, ha indicado. Asimismo ha defendido la “neutralidad política” de la estrategia por más que durante muchas décadas en España ser de izquierdas “era peligroso y reprochable”.

Sobre el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, el consejero también ha recordado que ahora hay un proceso judicial en torno a la escultura situada en la avenida de Anaga de la capital isleña, pero ha puntualizado que el Ayuntamiento podría haber tomado una decisión al respecto desde hace tiempo.

De esta manera, Pérez ha aludido a la protección cautelar que ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras estimar un recurso presentado por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que defiende que la estatua realizada por Juan de Ávalos debería ser declarada Bien de Interés Cultural.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha tildado de “buena” la estrategia para tratar de “reparar la dignidad” de muchas familias tras muchas décadas en las que se ha vivido “una mentira y una ficción” sobre lo que pasó tras el golpe de Estado. “Mucha gente demócrata merece una reparación moral y económica”, ha indicado. Además, ha apelado a superar el “pacto del olvido”, que fue “uno de los lastres” de una Transición “que no fue idílica”, y confía en que la estrategia sirva para recuperar “el honor” de muchos afectados, con “abusos” de la iglesia, bebés robados o gente que estuvo “recluida” durante años casi bajo arresto domiciliario.

Sobre los vestigios franquistas, Déniz ha apuntado que antes del verano estarán culminados los siete catálogos de las capitales canarias, instando al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, a “cumplir la ley” y retirar la “vergüenza” del monumento a Franco. “Tiene que dejarse de argucias”, ha indicado.

“Si no lo hace”, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife “estaría incurriendo en un delito”, ha continuado Francisco Déniz, quien ha reiterado que el monumento “sigue siendo un insulto” y ha resaltado la importancia de la cooperación institucional: “El alcalde debe cooperar y no seguir poniendo obstáculos porque nos está metiendo a todos en una trampa”.

Déniz ha subrayado que la política debe intervenir para hacer una sociedad en paz a partir de la verdad y ha recomendado leer la novela El barranco, de la escritora tinerfeña Nivaria Tejera, para comprender el alcance de la represión en Canarias “a través de los ojos de una niñita”.

Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, ha dicho que es “indigno” que el relato de los ganadores de la Guerra Civil se haya impuesto y por ello, ha valorado que la estrategia se sume a arrojar a luz a lo que pasó y cuales fueron las consecuencias. También ha valorado el trabajo participativo para elaborar la estrategia, ha solicitado también que se incluya a los bebés robados y que se analice lo que pasó en Canarias en todos los currículum educativos, y destacado también que se elabore un “relato común” y se destierre “el de los vencedores”. Sin embargo,Campos ha echado en falta reforzar las acciones divulgativas y más claridad en la financiación.

Jonathan de Felipe, del Grupo Nacionalista, ha comentado que “está bien” que haya estrategia y espera que se aplique la ley de memoria histórica en las islas.

Astrid Pérez, del Grupo Popular, ha lamentado el retraso en la elaboración de la estrategia y su aprobación escasas semanas de que se disuelva el Parlamento, por lo que la ha bautizado como un “engañabobos” que no se podrá ejecutar. Por otro lado, ha cuestionado la “inactividad y el silencio” del Gobierno con la memoria histórica, sin ejecutar partidas durante varios años, y ha pedido al Ejecutivo que no tenga la tentación de “reescribir la historia”. “Se han perdido cinco años desde que se aprobó la ley”, ha agregado.

Pérez también ha lamentado la falta de referencias a los “crímenes comunistas”, tal y como exige la legislación europea, y ha solicitado que se incorpore la eliminación de calles y referencias nazis y comunistas. Asimismo, ha criticado que se haya eliminado contenido educativo sobre el siglo XX en Europa y el mundo.

Matilde Fleitas, del Grupo Socialista, ha replicado a Pérez destacando que traer una estrategia “en el último minuto” de la Legislatura “no es un engañabobos”, al tiempo que ha censurado al PP que se haya quedado “solo” en el “discurso del odio”. En este sentido, ha indicado que no puede haber “discriminación ni ciudadanos de primera ni de segunda” ni un reconocimiento “a la barbarie”, subrayando que se debe “reescribir la historia si está mal escrita”.

Ricardo Fernández (CS) ha comentado que la construcción de la memoria histórica debe ser “objetiva” y no depender de una “ideología determinada” con el fin de crear un “futuro mejor”, y entiende que la estrategia del Gobierno regional debe servir para que no se vuelvan a repetir los hechos. También ha reclamado que no se base en el “enfrentamiento”, sino en la recuperación de “valores democráticos y cívicos” y espera que de respuesta a las demandas de la sociedad y no impulse la “confrontación”.

Jesús Ramos (ASG) espera que la estrategia cumpla con las víctimas de la “dictadura franquista”, se corrija el “agravio histórico” y se difunda este “periodo negro” de la historia de España y de las islas, al tiempo ha mostrado su deseo de que incluya a los bebés robados.