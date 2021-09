Gran Canaria se consolida como plató de 'reality shows', con una decena grabados en la isla

La isla de Gran Canaria se consolida internacionalmente como plató para la grabación de espectáculos de telerrealidad (reality shows), con una decena de programas ya grabados en su territorio por televisiones de Holanda, Bélgica, Italia, España o la República Checa, entre otros países.

Gran Canaria ha acogido la grabación audiovisual de Love Island, Are you the one, Paradise Hotel, Ex on the Beach o Rabia 2, entre otros, como ha indicado Macaronesia Films en un comunicado.

Una de las claves de esta consolidación de la isla como plató internacional para este tipo de programas es la productora holandesa ITV, que ha desarrollado en colaboración con la empresa canaria Macaronesia Films dos núcleos de producción recurrente de formatos como Love Island o Are you the one en la isla.

Estos núcleos operan a modo de estudios estables para este tipo de proyectos, ofreciendo el destino a productoras internacionales de televisión, que quieran ofrecer en sus países la emisión de esos formatos, lo que permite una mayor eficiencia.

El desarrollo de este tipo de grabaciones también está funcionando como revulsivo para la actividad económica en la isla, ya que en cada uno de estos formatos trabajan entre 60 y 100 personas, además de proveedores, sostiene Macaronesia Films.

Una de las claves del éxito de Gran Canaria como destino de rodajes, explica esta productora, ha sido la seguridad sanitaria y jurídica del destino frente a otros destinos competidores como Tailandia o el Caribe, lo que ha permitido una desviación de proyectos de estos destinos hacia la isla.