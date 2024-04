Ni táctica ni estrategia

Quiero ser honesta con ustedes por si tienen poco tiempo: yo no creo que el anuncio de dimisión de Sánchez sea ni una táctica ni una estrategia. Si lo es, sólo como la del poema de Benedetti, de un hombre que ve cómo los que más quiere sufre las consecuencias de dar en este país un paso adelante en política.

Un país que, mientras Portugal conmemora el aniversario de la revolución de los claveles y en Italia el derrocamiento de Mussolini, arrastra lo peor de la dictadura franquista que se resiste a morir, parasitando los poderes del estado, muy especialmente, y es lo que se lleva diciendo siete años pero en las últimas horas se ha querido escuchar más, el Lawfare o acoso judicial.

Es una práctica a la que desgraciadamente están acostumbrados en América Latina, atacando a activistas ambientales o a líderes como Lula y que en España entró fuerte con la irrupción de Podemos en las instituciones. Hoy cuando Podemos recuerda a la opinión pública que ya lo advirtió, se lo tienen a mal. Porque quieren a Podemos como en el mito griego de Casandra, condenada a no creer nunca lo que avisan hasta que convenga. Y si ya Podemos no puede ni decir “te lo dije”, se culmina un proceso de damnatio memoriae que pretende borrar del mapa que existió una organización que puso patas arriba el tablero político para siempre y a sus dirigentes que siguen queriendo poner pie en pared con temas fundamentales que han definido esencialmente el ideario de izquierdas.

Y Podemos dice “te lo dije” porque un país democrático no puede permitirse olvidar el asedio a una casa de dos dirigentes políticos donde había dos bebés, ni que una mujer embarazadísima fuera a declarar como en el caso de Isa Serra, que casi se llevaran por delante la carrera de la magistrada Victoria Rosell si no llega a ser por un error de Mátrix, que a Mónica Oltra le arruinaran la vida y le dinamitaran la intimidad o el despropósito judicial que fue en su totalidad la apertura y mantenimiento durante años del caso Neurona, por citar solo algunos ejemplos y no autorreferenciarme, que no es la noticia.

Cuando el poder mediático actúa de oficio, como debe ser y como hemos vistos en las últimas horas con Sánchez, el sentido común se impone, anoche el Lawfare parecía inconcebible y alguien tiene que acordarse de las madres de la gente de Podemos, de los militantes de sus pueblos sin altavoz mediático y alguien tiene que decir “te lo dije”. Todos estamos hechos de la misma pasta, tú que nos lees, yo que te escribo y la familia de Alberto Rodríguez o Monedero, que también tienen estómago.

El despropósito judicial que esta vez apuntó a Sánchez evidencia de una manera tan clara el modus operandi de la agrupación filofascista Manos Limpias que Fiscalía ha dicho que ahí no hay nada que rascar esta vez, aunque ya hayan conseguido parcialmente la primera parte de su cometido. Ellos, perdonen la paradoja, se lavan las manos, “allá los jueces si admiten nuestras chapuzas”, podrían pensar. Y Sánchez, decida lo que decida, que está en su derecho y hoy nos ponemos en su piel y en su estómago, si quiere dejar una huella de época en el país, que siente el precedente de ventilar las instituciones, renovar el CGPJ, revisar cómo se accede a la carrera judicial y establecer mecanismos democráticos contra el acoso judicial y las noticias falsas. Tan loable sería eso como que desde el lunes se quede en casa cuidando de sus hijas.