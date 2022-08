Iniciativa por La Gomera cuestiona las medidas que propone el Cabildo para hacer frente a la emergencia hídrica de la isla

La formación política Iniciativa por La Gomera (IxLG) ha presentado alegaciones a la declaración de emergencia hídrica en la Isla porque considera que el documento no responde a las demandas propiciadas por “la situación de sequía” que lleva padeciendo desde hace años.

La coordinadora de Iniciativa por La Gomera (IxLG), Luz Marina Medina Martín, critica que muchas de las medidas que se proponen en la emergencia hídrica son acciones que se deberían estar tomando habitualmente, como la detección de fugas, la limpieza de nacientes, la implantación en las comunidades de regantes de nuevos sistemas de irrigación . “No deben ser medidas puntuales, sino acciones estructurales y básicas en la gestión del recurso”, señala.

“Esto enlaza con la contradicción de muchas de las acciones que se realizan por parte de los propios ayuntamientos como son el uso de riego de jardines con agua potable, la libre disposición de duchas en las playas, o, incluso, autorizaciones turísticas y privadas con piscinas y otros elementos que demandan mucha agua. Entendemos que esto es una incoherencia manifiesta con la propia declaración de emergencia hídrica”, abunda Medina.

Iniciativa por La Gomera (IxLG) considera que la situación de sequía, que se agrava con el cambio climático, requiere de acciones importantes e integrales para el consumo de agua, con campañas de conciención o el arreglo de redes de saneamiento. “Se deben tomar medidas integrales y no improvisadas, que es lo que refleja la declaración de emergencia hídrica” reivindica la coordinadora.

Sin embargo, Medina indica que entre las propuestas de declaración de emergencia hídrica, está la instalación de tres plantas desalinizadoras para satisfacer nuevas construcciones turísticas, algo que supone “un cambio radical del Plan Hidrológico”, que fija que las urbanizaciones turísticas de nueva planta con un uso superior a 50 metros cúbicos al día y situadas por debajo de la cota de 250 metros, tendrán que utilizar agua desalada para atender su demanda. “Ahora vemos cómo con dinero público se van a resolver las previsibles demandas que requiere, por ejemplo, el Hotel del Clavo”.

“Puede ser que la desalación sea un camino en el futuro, pero no que sea una medida de urgencia, sobre todo, cuando lo que está en juego son posibles intereses privados . Además, es curioso que hasta que no hubo una visita de cargos públicos a una desaladora para ver su funcionamiento no se hablaba de emergencia hídrica. Parece que de la visita lo que se concluye es que hay que importar ese modelo, sin haberse planteado medidas hasta el momento” comenta Medina Martín.

Para Iniciativa por La Gomera (IxLG) es importante que se cumpla también con la limpieza y eliminación de cañas en los barrancos y se sustituya por vegetación autóctona. “Ya sabemos lo que supone la extensión de una planta como las cañas por los barrancos, que terminan captando mucha más agua que las propias especies, además de ser un tipo de vegetación que propaga los incendios como se ha demostrado en los incendios de 2008 en Vallehermoso y 2012 en Valle Gran Rey” puntualiza Medina.