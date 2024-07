El ministro Torres anuncia que el Gobierno está dispuesto a acelerar la acogida de menores migrantes con un decreto ley

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este jueves que el Gobierno está dispuesto a acelerar la acogida de menores migrantes entre comunidades con un decreto ley para “que se aplique de manera inmediata”. No obstante, aclara que es necesario el voto a favor del PP para convalidar el decreto 30 días después de que se apruebe en el Consejo de Ministros.

“Si el PP nos traslada su apoyo a la iniciativa registrada el pasado lunes, el Gobierno de España lo llevará a Consejo de Ministros como decreto ley para que se aplique de manera inmediata y luego se convalide con el sí del PP 30 días después, pero sin ese apoyo es imposible convalidarlo”, ha recalcado Torres.

El ministro ha apuntado que “estamos en urgencias y ante las urgencias y emergencias lo que falta es tiempo”. Según ha afirmado, algunas de las cuestiones que plantea el PP “exigen tiempo”. “Y también soy claro: hay cuestiones que llevan planteadas que las hemos tenido en cuenta como por ejemplo que ninguna comunidad se quede fuera de esta distribución de menores no acompañados y eso se le ha comunicado a todos los partidos políticos, por tanto es una razón que añado a que el PP vote sí el próximo martes a esta proposición de ley y nos comunique el sí para nosotros poder llevarlo incluso como decreto ley a un Consejo de Ministro. La situación y la emergencia que sufren ciertas comunidades así lo demandan”, dijo.

“Yo vuelvo a decir que estamos con muchas intervenciones públicas pero lo importante es lo que se va a votar el próximo martes, que espero que sea así porque los niños y las niñas que sean o no inmigrantes tienen idénticos derechos” y ha añadido que no ve pueden “vulnerar los mismos”, como que no tengamos “a niños hacinados por ser inmigrantes”.

Así mismo, ha apuntado que “hoy ocurre en Ceuta y Canarias pero otros años ocurrió en Andalucía y en el Levante español que es una cuestión de Estado como dijo ayer en el congreso Pedro Sánchez apelando a Feijóo a que vote sí”.

Cabe recordar que la proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería registrada este lunes en el Congreso de los Diputados propone modificar el artículo 35 de la norma para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas desde las regiones más afectadas, el cual deberá completarse en los 15 días posteriores al registro del menor.