La persona coordinadora de patrimonio será obligatoria en los centros educativos de Canarias

Todos los centros escolares de Canarias contarán desde el próximo curso con una persona coordinadora de patrimonio. Así lo ha anunciado el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Innovación e Inclusión de la Consejería de Educación, David Pablos, para quien se trata de “una línea estratégica principal” del departamento que dirige Poli Suárez.

Una medida para “impregnar a todos los centros educativos de Canarias de aprendizajes vinculados al patrimonio”, frente al 44% que hasta ahora lo hacían de manera voluntaria.

Hasta el momento, los centros educativos del archipiélago decidían si querían pertenecer a la denominada Red Innovas y, en tal caso, si activaban o no el Eje de patrimonio social, cultural e histórico canario o el Eje de igualdad, entre otros. Sin embargo, a partir del próximo curso e independientemente de su pertenencia o no a la citada red, todos los centros dispondrán de coordinadores no solo de igualdad, sino también de patrimonio, que contarán con horario para dinamizar acciones vinculadas a ambas líneas, consideradas estratégicas.

“El coordinador o coordinadora de patrimonio será la persona encargada de coordinar los proyectos y planes que se lancen desde la Consejería vinculados al patrimonio, además de asesorar a sus compañeros, junto con las asesorías de los centros de profesorado (CEP), para ofertar formación y dinamizar planes y proyectos dentro del centro”, ha explicado David Pablos.