Las personas sin cuenta bancaria ya pueden retirar sus tarjetas prepago con el Ingreso Canario de Emergencia. Así lo ha anunciado la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que añade que se podrán retirar en las sedes de Cruz Roja antes del 28 de diciembre. Unas 400 personas podrán hacer uso de ella después de haber sido concedido este pago único que oscila entre 367 euros si se trata de una persona y de 478 euros si está compuesto por más convivientes.

El departamento que dirige Noemí Santana (Podemos) está contactando vía telefónica con estas personas para indicar el lugar y fecha de recogida. Según explica, son exclusivamente para utilizar en comercios o realizar pagos de recibos a través de los cajeros automáticos de La Caixa, pero no se podrá sacar efectivo con ellas.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicaba el pasado 16 de noviembre el convenio ratificado entre la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno regional y una entidad bancaria para facilitar unas tarjetas prepago en las que poder abonar el ingreso. “Las situaciones de vulnerabilidad en la población canaria se han visto agravadas de inmediato tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” expone el BOC, por lo que, se consideró oportuno garantizar y ampliar la cobertura de la PCI (Prestación Canaria de Inserción), pero a su vez, “cubrir las necesidades básicas mediante un ingreso canario de emergencia a todas aquellas personas que no están protegidas por ninguna prestación pública ni disponen de otro tipo de rentas derivadas del trabajo u otra actividad económica”.

En ese documento se remarcaba que el titular del contrato y de las tarjetas será la Consejería, que cederá su uso en favor de los beneficiarios que serán usuarios de las mismas. La entidad (Caixabank) emitirá 380 tarjetas prepago. El convenio incluye "una cláusula de protección de datos de manera que solo puedan ser utilizados hasta que finalice el contrato y con los fines de “dar cumplimiento al presente contrato, llevar a cabo la contratación de las tarjetas y verificar la corrección de la operativa, conducir estudios estadísticos, cumplir con las obligaciones normativas requeridas, prevenir el fraude y garantizar la seguridad de los datos y de las redes y sistemas”.

La Consejería recuerda que las personas solicitantes deben de consultar sus datos en el siguiente enlace, y ponerse en contacto Cruz Roja, a través del teléfono indicado en el anexo junto a sus datos, con el fin de concertar cita previa con Cruz Roja para poder retirar la citada tarjeta monedero, en el caso de que todavía no se hayan puesto en contacto con la misma. Además tienen hasta el 28 de diciembre para solicitarlas.

La no disponibilidad de una cuenta bancaria es una situación que impedía a estas personas cobrar el ingreso de emergencia, afecta tanto en personas sin hogar como en otras que no han podido hacer frente al pago de comisiones y esto ha provocado el cierre de la misma. También es el caso de personas migrantes, aunque en el caso del ingreso estatal, no están incluidas entre los beneficiarios. Pese a la existencia de estas cuentas de pago básicas y de que en marzo del pasado año el BOE publicó el decreto que las facilitaba, tanto para disponer de una cuenta, tener una tarjeta de débito, realizar transferencias o retiradas de efectivo en los cajeros. Sin embargo, hay entidades que actualmente siguen poniendo trabas.

Las personas beneficiarias pueden gastarlo hasta mayo del año que viene, plazo en el que expira el convenio, según el convenio.