Cuando quieres solicitar el Ingreso Mínimo Vital, pero el banco te pone trabas para abrir una cuenta bancaria

"El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestación". Se trata de uno de los puntos detallados en el real decreto ley del Boletín Oficial del Estado sobre el Ingreso Mínimo Vital. El Ministerio de Seguridad Social aún no dispone de datos concretos sobre cuántas personas se beneficiarán a final de este mes en Canarias de este ingreso, aunque en los primeros diez días recibió unas 30.000 solicitudes. Sin embargo, a las trabas burocráticas con las que ya se encuentran algunas personas (como imposibilidad de realizar trámites vía telemática y dificultad de encontrar cita previa para atención presencial) destaca otra situación como es la de no disponer de cuenta bancaria donde recibir el ingreso.

Es el principal escollo que encuentra, por ejemplo, el concejal de concejal de Bienestar Social de La Laguna, Rubens Ascanio. "Hay inconvenientes que tenemos que ir resolviendo poco a poco como la negativa de algunas entidades bancarias a abrir cuenta a nombre de personas que están en situación de gran vulnerabilidad o en situación de calle, personas sin hogar, por ejemplo", matiza. Se trata de un problema que considera que hay que solucionar a la mayor brevedad y en los próximos días pretende dirigirse a diferentes entidades para buscar una solución y que exista colaboración en esta materia.

Su ayuntamiento es uno de los que ha habilitado varios puntos a los que se puede dirigir la ciudadanía para ser asesorada y para que se les ayude a tramitar el Ingreso Mínimo Vital. Esto es posible gracias a un acuerdo de colaboración que ha alcanzado el ayuntamiento tinerfeño con la ONG Cruz Roja. "Estamos facilitando ese trámite, por ejemplo, a las personas que se encuentran en el centro para personas sin hogar habilitado durante el estado de alarma y que sigue abierto, y ya se les ha tramitado a más de 20", apunta. Ascanio apuesta por que estas personas dispongan de una cantidad fija de ingresos que les permita salir de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran y le gustaría que este ingreso "avanzara hacia el modelo de renta básica, por derecho y hacia toda la ciudadanía".

La no disponibilidad de una cuenta bancaria es una situación más común de lo que parece, tanto en personas sin hogar como en otras que no han podido hacer frente al pago de comisiones y esto ha provocado el cierre de la misma. También es el caso de personas migrantes, aunque en el caso del ingreso estatal, no están incluidas entre los beneficiarios. El Gobierno de Canarias también constató esta situación cuando tramitó su ingreso de emergencia, aprobado en el estado de alarma para dar cobertura durante un mes a las personas que peor situación económica estaban atravesando. La Consejería de Derechos Sociales llegó a un acuerdo con una entidad y espera dar cobertura a final de mes a unas 400 personas que no disponían de cuenta bancaria entregándoles unas tarjetas. Para ello, fue necesario suscribir un convenio con un banco, que a su vez requería del visto bueno del interventor. Por ello, el trámite ha tardado más de lo deseado.

Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, al ser cuestionada sobre si existe alguna otra solución para las personas que no disponen de cuenta bancaria, han señalado que "para recibir esta prestación" consideran necesario "disponer de cuenta bancaria, puesto que se tiene que hacer llegar de una forma segura al destinatario y esta es la manera más adecuada". Desde el organismo, también han matizado que existen las llamadas "cuentas de pago básicas que facilitan la apertura de cuentas a personas en situación especial de vulnerabilidad".

Pese a la existencia de estas cuentas de pago básicas y de que en marzo del pasado año el BOE publicó el decreto que las facilitaba, tanto para disponer de una cuenta, tener una tarjeta de débito, realizar transferencias o retiradas de efectivo en los cajeros, la misma norma también recoge que se puede cobrar una cuota máxima, única y conjunta de 3 euros. Así mismo, "el Banco de España podrá actualizar cada 2 años la comisión máxima mensual".

IMV en Canarias

El Gobierno de Canarias no gestionará el Ingreso Mínimo Vital hasta el mes de enero, como mínimo. De momento está en manos de la Seguridad Social con su plantilla (pese a que los sindicatos se quejan de la falta de personal) y se pretende llegar a un acuerdo con la Federación de Municipios (FECAM) para ayudar en la gestión del mismo. La Consejería de Derechos Sociales sí ha advertido de que está trabajando con el Ministerio de Inclusión Social para que los actuales beneficiarios de la PCI que cumplan los requisitos puedan pasar de forma automática a percibir el Ingreso Mínimo Vital.

En el caso de que las personas que quieran solicitar la PCI o renovarla y sean susceptibles de recibir el Ingreso Mínimo Vital, los ayuntamientos deberán comprobar que la solicitud contenga los datos exigidos y verificar que la persona haya cumplido con "la obligación previa de haber solicitado el ingreso mínimo vital". No obstante, no se ha impuesto un plazo para ello.