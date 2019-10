Una profesora canaria, entre las nominadas a mejor docente de 2019 de España en Educación Primaria

Yurena Ramos ha sido la única isleña nominada en Madrid a los "premios educa abanca a mejor docente 2019" en la categoría de Educación Primaria. Natural de Gran Canaria, es graduada en Psicología y maestra en sexto de primaria en el colegio madrileño C.E.I.P. Juan Zaragüeta.

Su nominación fue propuesta por las familias de sus alumnos en Madrid: “Todavía no me puedo creer que entre tantos profesores propuestos me hayan nominado a mí, me fui unos años a Madrid a seguir formándome en las universidades de allá y a vivir nuevas experiencias y he vuelto a la isla muy agradecida por el cariño y el apoyo recibido”, comenta Ramos.



“Considero muy importante la labor que hacemos los canarios y las canarias en la educación y en todos los ámbitos, cada día somos más los isleños que alzamos la voz para decir que estamos aquí.", añade Ramos.

Ramos explica que siempre ha intentado "educar en positivo" y hace hincapié en que “si ponemos nuestro foco de atención en todo lo positivo que sucede día tras día, conseguiremos motivar, reforzar y alcanzar los objetivos propuestos con las personas de nuestro entorno, con mejores resultados”.



El 5 de diciembre se conocerá a los finalistas y al docente que ganará el premio.