Sanidad cifra en un 8% el seguimiento de la huelga de médicos en Canarias y los sindicatos lo suben al 40%

La huelga indefinida de médicos convocada para este martes en toda España solo ha sido secundada por un 8% de los profesionales en Canarias, según cifras de la Consejería de Sanidad, aunque el dato aportado por el Sindicato Profesional de Médicos se eleva hasta el 40% en algunas islas.

El Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas ha admitido que el seguimiento que tiene en esta provincia la huelga es "muy dispar", por lo que estima que su éxito es "medio" en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La presidenta del sindicato, Carmen Nuez, ha explicado a Efe de que su colectivo protesta por la "chapuza nacional" en la que, a su juicio, se ha incurrido al aprobar un decreto que, entre otros asuntos, permite contratar profesionales sin especialidad.

Según sus informaciones, ha sido secundada de forma mayoritaria en el complejo hospitalario Materno-Insular de Las Palmas de Gran Canaria, donde el paro ha sido seguido por servicios enteros, aunque otros, como Urgencias o Endocrino, han quedado sólo con el personal mínimo exigido, mientras que en Atención Primaria esta protesta no se ha dejado sentir.

En la línea de Nuez, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Tenerife (CESMTenerife) ha calificado el seguimiento del paro médico en la provincia occidental "con moderada satisfacción" y un seguimiento estimado del 40 % en estas islas.

Esta organización ha manifestado en un comunicado que este seguimiento "ha sido más bajo de lo esperado debido a la mala gestión de la información de los servicios mínimos por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ya que han sido comunicados pocas horas antes de la incorporación del personal al puesto de trabajo, cuando se debieron comunicar con 2 o 3 días de antelación, y por la imposición del 100 % de los efectivos".

Carmen Nuez ha recalcado que ésta "no es una huelga al uso", ya que no se ha convocado a nivel de la comunidad autónoma, y ha insistido en que no se organiza para pedir subidas salariales, sino para protestar por la "militarización" con la que, en opinión del sindicato que representa, se ha pretendido subsanar la falta de personal que sufre el colectivo médico.

Nuez ha advertido de que "esta chapuza no solo afecta a los profesionales, sino que también afectará a los usuarios" de la sanidad pública.

"Es una huelga para preservar los derechos que el Sistema Nacional de Salud otorga a trabajadores y ciudadanos", ha apostillado.

La Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha cifrado en un 8 por ciento el seguimiento de esta huelga de médicos en las islas.