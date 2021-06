Sanidad da luz verde a la vacunación de las personas de entre 12 y 39 años

La Comisión de Salud Pública, en la que están representados el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, ha aprobado en la tarde de este martes la vacunación de tres nuevos grupos, que comprenden desde los 39 a los 12 años. Se trata del grupo 11 (personas entre 30 y 39 años), el grupo 12 (entre 20 y 29 años) y el 13 (de 12 a 19 años). Podrán comenzar a ser vacunadas "solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente". Es decir, en paralelo a los mayores de 40 años, que están siendo actualmente vacunados, y sin haber terminado con ellos, aunque de 39 años hacia abajo. La organización y citación queda en manos de las comunidades autónomas.

Todo ello, como ha asegurado Sanidad, es gracias a la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, de la buena situación epidemiológica actual y de la entrada del verano.

Actualmente, está totalmente inmunizada el 27,5% de la población española, y se ha puesto una dosis al 92% de los mayores de 50. El objetivo es alcanzar esta semana los 15 millones de inmunizados, hasta el 70% antes del final del verano, como destaca elDiario.es.

Sobre la relajación de mascarillas, aunque no se ha abordado en la reunión mantenida este martes, el Ministerio de Sanidad lleva semanas barajando con las comunidades la posibilidad. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, adelantó que sería "pronto", tal vez este junio o a principios de julio, pero esta misma semana no se atrevía a poner fecha concreta. Las negociaciones están avanzadas, pero hay que articular el cambio en la norma, porque contendrá excepciones, como cuando haya aglomeraciones o no se pueda mantener la distancia física.