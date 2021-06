Sanidad aprueba comenzar la vacunación de los menores de 40 años y no aborda la relajación de las mascarillas

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado hoy en Comisión de Salud Pública la creación de tres nuevos grupos de edad receptores de las vacunas contra la COVID-19: personas entre 30 y 39 años (grupo 11); personas entre 20 y 29 años (grupo 12); y personas entre 12 y 19 años (grupo 13). Podrán comenzar a ser vacunadas "solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente". Es decir, en paralelo a los mayores de 40 años, que están siendo actualmente vacunados, y sin haber terminado con ellos. Aunque tendrá que ser de 39 años hacia abajo. La organización y citación queda en manos de las comunidades autónomas.

La Comisión de Salud Pública no ha aprobado nada sobre la relajación del uso de mascarillas en exteriores, tal y como estaba previsto según han explicado a elDiario.es fuentes de Sanidad. Algunas comunidades autónomas sí habían llevado ese tema a la reunión de Salud Pública, que reúne a directores generales del Ministerio y de las comunidades. Catalunya es una de las comunidades que ha insistido esta semana para que se avance en esta dirección, de la que el Ministerio también es partidario y ven posible que sea "pronto". Las negociaciones llevan semanas encima de la mesa y están avanzadas, pero todavía no hay decisión ni fecha y se sigue estudiando el procedimiento. Mañana, la ministra Carolina Darias se vuelve a reunir con los consejeros autonómicos de su rama, en el Consejo Interterritorial que se celebra semanalmente.

La Comisión de Salud Pública no especifica con qué vacunas hay que inocular a las personas de 12 a 39 años. De 12 a 18 años solo está aprobada Pfizer/BioNTech, de 18 a 39 se puede utilizar esa, Moderna, y Janssen/Johnson&Johnson. Estaba en debate si esta última se daría a los menores de 40, por su vinculación a unos pocos casos de trombos. Pero según las normas hasta ahora, la única no utilizable para los grupos más jóvenes, porque está vetada a menores de 60 por motivos de prevención también de trombos, es AstraZeneca/Oxford. Deciden aprobar la vacunación de los menores de 40 "teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, la situación epidemiológica actual y la entrada en el periodo estival, y por cuestiones organizativas y de factibilidad, se podrá ir solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente". Algunas comunidades, como Madrid y Andalucía, han anunciado que iniciarán con menores de 40 a principios de julio.

Sanidad señala que es "fundamental insistir en la captación de las personas de 40 y más años que no se han vacunado todavía". Estas personas comenzaron a ser inyectadas la semana pasada masivamente en todas las comunidades autónomas. Tienen por ahora al menos una dosis el 33,9%, la que menos lleva es Madrid (21,1%) y la que más, Asturias (47,1%). Entre los mayores de 50 años, el rechazo a las vacunas ha sido prácticamente anecdótico: tienen una dosis ya el 92%. Se da por hecho que conforme se baja de edad, el porcentaje de rechazo aumenta, las asociaciones de enfermería y de vacunología asumen que podrá llegar hasta el 15%.

En la Comisión también "se ha informado del trabajo que se está realizando para actualizar la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19", y se llevará a votación en la próxima reunión. Ese no es el documento en el que está incluido el uso de mascarillas, sino en el real decreto de nueva normalidad, que es el que hay que modificar para llegar a ese fin. Otro tema tratado ha sido "la necesidad de priorizar la vacunación de adolescentes a partir de 12 años que sean "grandes dependientes" o con "condiciones de muy alto riesgo". El 31 de mayo, la Agencia Europea del Medicamento aprobó el uso de Pfizer en menores de edad a partir de 12 años. El Ministerio de Sanidad prevé vacunar a la población general de 12 a 18 años antes de que comience el curso 2021-2022, en septiembre. Aunque muchas voces llaman a replantearse esa inmunización, al tratarse, los que no tienen condiciones de riesgo, de ciudadanos que no corren peligro de sufrir COVID-19 grave. Convendría más, apuntan esos expertos, antes que eso donar dosis a países que no han cubierto a sus mayores y vulnerables, algo que España ya ha conseguido.

Sobre la relajación de mascarillas, aunque no se han dado pasos en esta reunión de este martes, el Ministerio de Sanidad lleva semanas analizando con las comunidades la posibilidad. Y son partidarios de ello. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, adelantó que sería "pronto", tal vez este junio o a principios de julio, pero esta misma semana no se atrevía a poner fecha concreta. Las negociaciones están avanzadas, pero hay que articular el cambio en la norma, porque contendrá excepciones, como cuando haya aglomeraciones o no se pueda mantener la distancia física. La norma está unificada desde marzo de 2021, por una enmienda del PSOE al decreto de nueva normalidad, por lo que las comunidades no pueden levantar unilateralmente la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores sin distancias. Antes de marzo de 2021, sí hubiesen podido, aunque todas las comunidades lo estipularon así.