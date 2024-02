Televisión Canaria censura en directo a un tertuliano por el caso Mascarillas: “Órdenes de la dirección”

“Órdenes de la dirección”. La presentadora del programa Conecta Canarias, el magazín de tarde de Televisión Canaria, justificó de este modo en directo la brusca interrupción que le ordenaron desde el control de realización hacer sobre el periodista Francisco Pomares, tertuliano habitual de la cadena, en el momento en el que éste trataba de explicar los pormenores de la nueva derivada del caso mascarillas, conocida este mismo martes. En ella aparecen como investigadas personas como el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, pero también un exdiputado de Coalición Canaria en la pasada legislatura, Lucas Bravo de Laguna, así como el exdirigente de Ciudadanos Christian Zerpa.

“Es el caso más espeluznante de cuantos se han planteado” porque “nos encontramos con 25 millones de euros en liza”, trataba de explicar el periodista, remitiéndose a una información que, según resaltó él mismo, acababa de publicar la Cadena Ser. Fue entonces cuando fue reconvenido por la presentadora para que se ciñera al tema que la dirección del programa había propuesto, y que se podía adivinar gracias al rótulo que aparecía al pie de la pantalla: “¿Debe Ángel Víctor Torres rendir cuentas por el caso Koldo”, lo que era incompatible con relatar las novedades surgidas ese mismo martes respecto a las nuevas imputaciones. Pomares trató de explicar que él se estaba ciñendo al asunto a debate, pero la presentadora le volvió a cortar con la frase “órdenes de la dirección”.

Pomares gesticuló ostentosamente reclamando una explicación cuando todavía su rostro aparecía en pantalla, para luego balbucear en off algunas frases de desaprobación ininteligibles.

La reacción a esta censura en directo no se hizo esperar, tanto por parte de periodistas de Televisión Canaria como ajenos a la cadena pública.

Armando Vallejo, un veterano profesional de la casa, llamó la atención en su cuenta en X sobre el suceso: “No me voy a esconder. Esto es bochornoso para todos los que trabajamos en @RTVCCanarias. No me representa y me indigna”.

Osiris Armas Medina, también periodista en Televisión Canaria, escribió en la misma red social: “Este vergonzoso momento no representa la @RTVCes en que trabajo. Si alguien tuviera la tentación, que lo dudo muchísimo, de que esta fuera la forma de actuar, se iba a encontrar de frente a una plantilla que sabe cómo hacer su trabajo”.

David Cuesta, de Mírame TV, escribió: “Esto es una vergüenza. Un programa de la @RTVCes censura la información de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la UD Las Palmas y tres empresarios más”, enlazando su post en X con el que anteriormente había publicado el periodista de la Cadena Ser en Canarias Rafa León, que dejó dicho lo siguiente: “La Televisión Canaria actual, aunque parece de otra época”, enlazando al vídeo en el que se recoge el momento de la censura a Pomares.

También de la Cadena Ser, Luis Quintana escribió: “La censura en nuestra televisión pública. Y sin taparse, eh… nivelón. Nos quejamos de la salud de nuestro periodismo cuando desde dentro nos lo cargamos con amiguismos. Hasta qué punto hemos llegado y qué poco respeto hacia la audiencia”.

Los comités de empresa del ente público Radiotelevisión Canaria emitieron la misma noche del martes un comunicado en el que condenaron los hechos: “La plantilla de trabajadores de los Servicios Informativos de Televisión Canaria manifestamos nuestro total rechazo a cualquier tipo de censura que se promueva en nuestra cadena, tal y como ocurrió este martes, 27 de febrero en el programa Conecta Canarias y que dejó sin poder expresarse a uno de los contertulios participantes en el mismo. Asimismo, mostramos nuestra solidaridad y total apoyo a Francisco Pomares, cuya intervención fue censurada en dicho programa”, dice el comunicado.

Conecta Canarias es el magazín de tarde que el nuevo Gobierno de Fernando Clavijo impuso a la cadena nada más llegar al poder el verano pasado en sustitución del veterano Buenas Tardes Canarias (Nunca es Tarde las últimas temporadas). Se trata de un espacio producido por Etiazul, la productora envuelta en el escándalo de las audiencias trucadas en 2022 gracias a la manipulación de audímetros que reflejaban mayor número de telespectadores gracias a la variable de invitados, como quedó acreditado por los organismos de control. Dos audímetros fueron retirados y los algoritmos de la auditora Kantar Media cambiados para toda España para evitar nuevos fraudes en el futuro.

La cabeza visible de esa productora es el periodista Pedro Guerra, productor ejecutivo de Conecta Canarias, y vinculado en el pasado con la Unión Deportiva Las Palmas para quien produjo programas de televisión y otros trabajos audiovisuales. Además, dirige la web Tiempo de Canarias, condenada a cambiar su anterior nombre (Canarias en Hora) por una demanda de Canarias Ahora.

Desde hace unos meses Etiazul es propiedad de la empresa Newport, que cubrió una ampliación de capital de 200.000 euros que le permitió quedarse con más del 90% del capital.

No es el primer incidente grave que protagoniza el programa Conecta Canarias desde que se estrenó en la parrilla de TVC el 16 de octubre de 2016. Con motivo de la polémica surgida en torno al director de cine Armando Ravelo, señalado por varias mujeres por presuntos abusos sexuales, la dirección del programa incluyó en la pieza que se emitió un vídeo de archivo en el que aparecía el anterior administrador único de la cadena, Francisco Moreno, durante la presentación de la última película del cineasta. Moreno elogiaba el trabajo profesional de Ravelo, lo que fue aprovechado por Conecta Canarias para tratar de transmitir que Moreno lo respaldaba.

Pedro Guerra, el productor ejecutivo del programa, pasaba así factura al administrador único bajo cuyo mandato se descubrió el fraude en las audiencias y quien decidió no renovar en la parrilla los programas de Etiazul que se vieron afectados: Confesiones y Aquí la tele.