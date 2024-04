Veïns de la Patacona s’oposen a una macrourbanització de 1.000 habitatges a què només dona suport el PSPV

“La Patacona és una zona absolutament saturada, que a més es troba encaixonada entre les vies del tren, l'autovia V-21, la mar. És com un calaix sense possibilitat futura d'expansió i amb pocs i mals accessos. Enmig de tals circumstàncies pretenen construir amb l'actual projecte Vinival la barbaritat de 1042 habitatges, alguna cosa que significarà un augment de la població d'entre 3.500-4.000 persones, i un augment del parc mòbil de 1700 cotxes, dels quals uns 870 s'hauran d'aparcar al carrer, augmentant i molt, la competència entre veïns per a aconseguir aparcament. A més eixe projecte condemnarà a la Patacona a la massificació, amb més contaminació, més trànsit, embossos, i inseguretat. El projecte és qualsevol cosa menys ecològic i sostenible, tal com el alcalde Miguel Chavarría i la constructora Metrovacesa pretenen fer-nos creure”, assenyala el portaveu de l’Associació de Veïns de la Patacona, Juan Castaño, pel que fa al projecte que tramita l’Ajuntament d’Alboraia, governat pel PSPV, amb l’alcalde Miguel Chavarría al capdavant, amb Compromís com a soci.

L’equip de Govern està en minoria, per tal com els socialistes tenen set regidors i la coalició valencianista, tres. Els faltaria, per tant, un edil per a aconseguir la majoria. Partit Popular (set regidors), Vox (dos), Esquerra Unida-Unides Podem (un) i Alboraia Actua (un) complementen la corporació municipal.

En aquest context, la urbanització que promou Metrovacesa, com que té la major part de la propietat dels terrenys, va passar per la comissió municipal corresponent, tràmit previ a l’informe ambiental que fa la Conselleria de Medi Ambient, sense aconseguir tan sols el suport de Compromís, que s’hi va abstindre. La resta dels partits hi van votar en contra. Per aquest motiu, Chavarría va recórrer a un decret de l’Alcaldia per a donar tràmit a la declaració ambiental i territorial estratègica (DATE), que ha resultat favorable.

Encara que en un primer moment la conselleria va requerir un acord del ple per majoria, el consistori va adjuntar un informe jurídic que certifica que no és legalment necessari, ja que serà amb la DATE i amb la resta dels informes finalitzats que se sotmetrà a votació en el ple, un pas imprescindible perquè puga tirar avant.

El projecte abasta una superfície de 140.000 metres quadrats d’un entorn industrial abandonat al costat dels antics cellers Vinival. S’hi pretenen alçar 1.042 habitatges, un 30% de protegits, en edificis d’un màxim entre 9 i 11 altures, és a dir, les mateixes que els edificis de l’entorn. La regidora d’Urbanisme socialista, Ana Bru, ha defensat la iniciativa: “La urbanització inclou 1.800 metres quadrats en zones verdes, 7.000 metres quadrats per a un col·legi i 3.200 per a un ambulatori. També es preveu la creació d’horts urbans com a transició cap a la zona d’horta d’Alboraia i un nou accés nord des de la CV312”.

Segons Bru, “es tracta d’ordenar una zona que està absolutament degradada i abandonada, guanyant dotacions, fins i tot un centre social que s’habilitarà en els antics cellers, la rehabilitació dels quals executarà Metrovacesa”. Sobre la falta de zones verdes reclamades pels veïns, ha recordat que, a més de les que inclou el pla urbanístic, l’Ajuntament té en projecte un parc públic de 90.000 metres quadrats en Els Peixets“.

Per part seua, la regidora de Compromís, Conxa Villena, ha explicat sobre la seua abstenció que consideren que “el projecte ha de reduir el nombre d’habitatges i guanyar zones verdes i dotacions” i que treballen en aquesta línia “per a millorar-lo i que siga més sostenible”.

Des de Metrovacesa han destacat que han tractat d’involucrar “la comunitat local a través d’un procés en què han participat més de 1.800 persones i que ha sigut clau perquè el projecte millore” en aspectes com “la reducció de les altures dels edificis residencials, la reserva d’espai per a un supermercat o un nou accés pel nord”.

No obstant això, la presidenta de l'entitat veïnal ha insistit en la necessitat d'un gran parc en la trama urbana de La Patacona: “A conseqüència de la nefasta política d'urbanització liderada fins ara per les constructores de connivència amb els polítics de torn, La Patacona es troba totalment urbanitzada, i atés que els terrenys de Vinival són els últims que queden per construir, si es desenvolupa el projecte previst, mai tindrà un parc on les nostres famílies, xiquets, joves i jubilats, puguen jugar, quedar, practicar esport, expandir-se o socialitzar”.

Segons López Roca, “l'associació de veïns reclama un projecte diferent d'acord amb les seues necessitats físic-socials, que proveïsca a la seua població dels servicis que realment necessita com ara, centre de salut, col·legi, supermercat gran o mercat municipal, retingues de policia local, dotacions culturals; en resum, la qual cosa no volem és un projecte urbanístic especulatiu com ho és el projecte *Vinival que només busca la maximització de beneficis a favor de la constructora Metrovacesa.”

L'entitat veïnal ha qüestionat també la transparència de la tramitació del projecte: “Portem més de dos anys lluitant perquè es cancel·le l'actual projecte Vinival que només ho volen la constructora Metrovacesa i l'alcalde Miguel Chavarría, que des que van començar amb la pantomima de les 'sessions de participació ciutadanes' fins a l'actualitat, tot el procés està plagat d'ombres que hem vingut denunciant incansablement a través de les nostres xarxes i la nostra pàgina web.”