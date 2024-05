El PP dona suport a la proposta de Vox perquè el Govern balear contribueixi a la prevenció dels divorcis

El ple del Parlament ha donat aquest dimarts llum verda a una iniciativa de Vox, que ha comptat amb el suport del PP, en matèria de família que conté reclamacions al Govern perquè contribueixi a prevenir els divorcis. La moció, que ha defensat el diputat de Vox Agustín Buades -exdirector de l'Institut Balear de la Família- i els 12 punts dels quals s'han votat conjuntament, insta l'Executiu que “contribueixi a la prevenció de les ruptures familiars mitjançant intervencions d'orientació familiar, mediació o altres”.

També reclama al Govern a fomentar la natalitat posant en marxa, segons el seu punt de vista, plans d'informació a les dones embarassades, i promovent campanyes de “sensibilització, promoció i conscienciació sobre la importància de la maternitat i la família”. També demanen que s'eliminin els obstacles que puguin condicionar els progenitors respecte al fet de tenir “el nombre de fills que desitgin i quan ho desitgin”.

La iniciativa de Vox insta a legislar “amb perspectiva de família” perquè les polítiques públiques promocionin la família com a “institució”, ajudin els pares a tenir els fills que desitgin, ajudar a superar les crisis familiars, reconèixer el dret dels pares a educar els seus fills i tenir en compte, amb mesures específiques, les famílies amb determinades necessitats.

En aquest sentit, Buades, en una de les seves intervencions, ha defensat la necessitat de donar suport tant a les famílies monoparentals, per les necessitats específiques que tenen, igual que a les nombroses “perquè aporten capital humà una societat envellida”. El diputat de Vox també ha comparat, en resposta a la intervenció de MÉS per Mallorca, les morts de migrants a la Mediterrània amb el nombre d'avortaments, que ha qualificat com “la primera causa de mortalitat”.

Cal recordar que el PP va ser enfilat al poder per Vox, després que aquest s'abstingués a l'hora d'investir com a presidenta la popular Marga Prohens. El pacte contemplava, a canvi, la participació de Vox als Consells Insulars de Mallorca i Menorca, el compliment de 110 mesures programàtiques i l'assumpció, per part dels conservadors, de gran part de l'ideari polític de l'extrema dreta.

En el seu acord, els dos partits es comprometen a “reivindicar la família com a cèl·lula bàsica de la societat” i, per això, preveuen, entre altres accions, aprovar “una llei integral de protecció a la família que inclogui mesures per al foment de la natalitat amb ajuts al naixement, adopció i acolliment, així com a despeses essencials com el menjador escolar, transport, material o activitats extraescolars”. També inclouen en aquest apartat, anomenat 'polítiques socials i família', la voluntat de desenvolupar una llei per “assegurar una assistència sanitària digna i l'acompanyament familiar, mèdic i espiritual dels malalts, per defensar la cultura de la vida davant de l'eutanàsia, com a única sortida al dolor”.

“És un exercici de nostàlgia”

Per part del PSIB-PSOE, Irantzu Fernández ha lamentat que les iniciatives de Buades i de Vox “siguin sempre un exercici de nostàlgia, que no pas d'enyorança, d'una Espanya i unes Illes que ja no existeixen”. “El PP aprova la moció de Vox que demana donar informació contra l'avortament a les dones embarassades, que l'administració pública intervingui perquè la gent no se separi o que es premiï les famílies nombroses perquè són més 'cohesionadores'. Vox assenyala i PP assenteix”, ha criticat la diputada a X (antic Twitter).

La diputada d'Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha recordat la interpel·lació que ha derivat en aquesta moció i algunes intervencions del mateix Buades, com la referida que “la família ha sobreviscut a la incorporació de la dona al mercat laboral o als anticonceptius”.