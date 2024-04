Vox fa el primer pas per derogar la Llei de Memòria de Balears amb l'excusa que “promou la rancúnia”

Vox ha registrat aquest dimecres al Parlament balear la seva Proposició adreçada a derogar la Llei de memòria i reconeixement democràtics de Balears, més coneguda com a Llei de memòria democràtica, aprovada el 2018 durant el primer mandat de la socialista Francina Armengol. La supressió d'aquesta normativa figura a l'acord de legislatura aconseguit entre el PP i l'extrema dreta, pel qual els de Santiago Abascal es comprometien a abstenir-se a la investidura de la popular Marga Prohens com a presidenta del Govern, com així va acabar passant.

Revocar les legislacions que pretenen garantir els drets de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme es va convertir en un dels compromisos clau que van assolir les dretes a les comunitats autònomes en què governen. El seu objectiu implica substituir-les per lleis que han anomenat “de concòrdia”. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, encapçalat per Ángel Víctor Torres, ja ha anunciat que portarà al Tribunal Constitucional l'ofensiva de Vox contra la memòria històrica.

A Balears, entre els al·legats que el partit exposa al document presentat a la Cambra, recrimina que la Llei “atempta contra la igualtat de tots els espanyols”, atès que, segons la seva opinió, “vulnera l'article 14 [de la Constitució] que serveix de clau pels drets fonamentals”. “Aquesta llei procedeix a discriminar i apartar una part del poble espanyol per la seva opinió, les seves circumstàncies personals, socials o històriques, com ara el bàndol en què van lluitar”.

En opinió de Vox, aquesta circumstància “promou la rancúnia i evita el reconeixement a tots aquells que, en algun moment de la història i per diverses causes, van vessar la seva sang per Espanya sense importar el bàndol en què estiguessin”. En el text, el partit torna a malinterpretar la memòria històrica com un intent de “dividir els espanyols”, en lloc de valorar-la com una eina dirigida a reparar les ferides provocades pel cop feixista del 1936, la Guerra Civil i la dictadura franquista.

Els d'Abascal sostenen que la normativa suposa una “clara vulneració” del dret a la llibertat ideològica i de pensament reconeguda a l'article 16 de la Carta Magna, ja que “no permet més que un relat oficial, perseguint el dret a dissentir”. “Les conviccions dels individus no es poden fixar normativament ni impedir-se la seva manifestació pública”, afegeixen al fil de l'anterior, incidint que “les lleis que es fan per reescriure la història al gust d'una part no han estat mai un estímul per a la pau, la democràcia ni els drets fonamentals”.

“Corol·lari de l'anterior, es menyscabava el dret de tota persona al lliure desenvolupament de la seva personalitat, que és fonament de l'ordre polític i social”, abunden.

A l'exposició de motius de la Proposició de Llei, la formació d'extrema dreta sosté, a més, que aquesta normativa “no persegueix els valors de llibertat, respecte i tolerància que van impulsar la Transició, en decretar la intromissió de l'estat a l'esfera de la consciència dels espanyols, modelar-ne la memòria individual, impedir la llibertat d'opinió, limitar la llibertat de càtedra i penalitzar el treball dels historiadors si aquest no s'ajusta a la interpretació sectària i interessada dels esdeveniments històrics que fan certs partits polítics”.

El text, d'altra banda, situa l'inici de les “convulsions” que van desembocar a l'esclat de la Guerra Civil a la proclamació de la Segona República el 1931. Aquestes “convulsions”, apunten, “ja feien presagiar el clima d'inestabilitat social, crisi institucional i exclusió de l'adversari que caracteritzaria els seus diferents governs”. Vox emmarca “el que ha passat a Espanya entre el 1931 i el 1945” en un context generalitzat a nivell europeu i “mogut per passions ideològiques, la brutalització de la política i la deshumanització de l'altre”.

A més, afegeixen que entre el 1931 i el 1936 “la conversa pública va saltar pels aires”. “La capacitat coercitiva de l'Estat es va enfonsar, les regles de joc van ser trencades i als carrers es va viure una incessant espiral de violència que va acabar per enverinar la convivència i per volar els ponts que encara unien molts espanyols”, opinen.