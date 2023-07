La popular Marga Prohens, investida presidenta de Balears gracias a la abstención de Vox

La candidata electa del PP a la presidencia del Govern balear, Marga Prohens, ha sido este jueves investida máxima autoridad de la Comunidad Autónoma con mayoría simple tras cosechar 25 votos a favor de su partido y uno de Sa Unió de Formentera, 25 en contra de los parlamentarios del PSIB, Unidas Podemos y los ecosoberanistas de Més y la abstención de los ocho diputados de Vox. La líder popular tomará posesión del cargo este viernes, a partir de las 19.30 horas, en la Llotja de Palma.

A las 18.48 horas, momento en que se han pronunciado los resultados de la votación, la bancada popular ha roto en aplausos mientras los portavoces del resto de grupos, entre ellos la socialista y expresidenta del Govern Francina Armengol, se han dirigido hasta Prohens para felicitarla. En la sala contigua, el público asistente al debate ha comenzado a gritar “presidenta”.

Mientras tanto, fuera del Parlament, representantes de hasta 28 entidades de la sociedad civil balear leían un manifiesto, coincidiendo con la votación, en el que avanzaban que responderán “desde la concordia, pero con contundencia” si los pactos PP-Vox se traducen en el retroceso de los derechos y libertades logrados durante los últimos años en Balears. “Queremos manifestar que la sociedad civil estará preparada y vigilante para hacer frente a las políticas instigadoras de odio, a las políticas excluyentes, a las políticas contrarias a los derechos y libertades de las personas”, recoge el manifiesto, cuya lectura ha ido a cargo del escritor Gabriel Janer bajo el lema 'Per la democràcia, la llibertat i la convivència'.

Tras caer en la primera votación celebrada el pasado martes al no obtener la mayoría absoluta de la Cámara, Prohens ha sido proclamada presidenta en segunda votación gracias al acuerdo alcanzado hace una semana con los de Santiago Abascal. Los ultraderechistas se comprometieron a facilitar la investidura con la abstención de sus diputados a cambio de contar con carteras en los gobiernos de los consells insulars de Mallorca y Menorca y del cumplimiento de 110 medidas que excluyen numerosos compromisos anunciados en campaña electoral por los conservadores, quienes, a su vez, asumen parte del ideario político de la extrema derecha como peaje para gobernar las islas en solitario.

Durante la votación, los diputados han expresado en voz alta si daban su apoyo, rechazo o abstención a la investidura de Prohens como líder del Ejecutivo autonómico. Los parlamentarios han comenzado a votar en estricto orden alfabético a partir de la diputada Marta Carrió, de Més per Mallorca, cuyo nombre ha sido elegido por azar, y quien ha votado en contra de la investidura de la popular. Una confusión ha llevado al diputado de Vox Francisco José Cardona a protestar por el hecho de que en el llamamiento se habían saltado su nombre, cuando en realidad le correspondía votar en último lugar antes de procedieran a ello los miembros de la Mesa, encabezada por el presidente de la Cámara, el ultraderechista Gabriel Le Senne.

Prohens: “No daremos ni un paso atrás en derechos”

Minutos antes de ser proclamada presidenta, Pohens ha hecho hincapié, como en los últimos días, en el hecho de “haber cumplido con su palabra” de formar un gobierno en solitario así como su programa de gobierno, “este contrato con los ciudadanos”, a pesar de que el acuerdo con Vox supone una importante cesión de parte de sus promesas para pasar a asimilar la retórica de la ultraderecha. Con todo, la candidata ha asegurado que aplicará el programa “sin perjuicio” del pacto rubricado con Vox con la intención, ha manifestado, de “dar estabilidad al próximo gobierno”.

En concreto, el acuerdo alcanzado por PP y Vox para posibilitar el gobierno de los conservadores en solitario ha supuesto la renuncia a varios de los puntos clave de su programa electoral y la asunción de los postulados e incluso la terminología de la extrema derecha. El documento barre, especialmente, los compromisos de los populares en materia de crisis climática y derechos del colectivo LGTBI, evita hablar de “violencia machista” para diluirla en la “violencia intrafamiliar” -a pesar de que Prohens sí la mencionó en su discurso de investidura- e introduce una tajante defensa de la “unidad de la nación”, concepto tradicionalmente enarbolado por Vox para arremeter contra la pluralidad identitaria en España.

Durante su intervención antes de la segunda votación, Prohens, sin embargo, ha asegurado que no dará “ni un paso atrás” en derechos, “mucho menos de las mujeres”, asegurando que se reforzarán los medios “contra la violencia que se ejerce sobre ellas y contra los discursos machistas”. “Quiero ser una presidenta que gobierne para todos. Esto no es un cambio de decorado, sino que cambiaremos las políticas y la forma de hacer política”, ha insistido la líder del PP balear, quien ha reiterado que sus políticas “tendrán como guía la libertad, porque quiero unas islas libres”.

Al término de su discurso, Prohens ha deseado “suerte y aciertos a Armengol ”en su nueva etapa profesional, política y personal“. ”Muchas gracias por su trabajo“, ha incidido, motivando los aplausos de sus compañeros de bancada. Asimismo, la dirigente conservadora ha pedido, ”con toda la humildad“, el voto de los socialistas para facilitar su investidura.

Armengol: “Será la presidenta con menos votos a favor de toda la historia democrática”

Tras su turno de palabra, Armengol ha manifestado mantener el 'no' a su proclamación como presidenta al entender que su programa “supone un retroceso histórico en derechos y libertades y la libertad que propone es la libertad para unos pocos”. Con todo, la portavoz socialista ha mostrado su compromiso de llevar a cabo una oposición “leal y de compromiso”: “Será la presidenta con menos votos a favor de toda la historia democrática, y por eso haremos una oposición responsable”, ha recalcado.

La exlíder del Ejecutivo autonómico se ha reafirmado en su postura respecto a su nuevo gobierno: “Los días que han pasado desde la última sesión del debate de investidura sólo corroboran nuestra posición, porque ha entregado a la extrema derecha el medio ambiente cuando son negacionistas del cambio climático, han eliminado la Dirección Insular de Igualdad y han suprimido la de normalización lingüística, y eso que no íbamos a perder derechos”, ha abundado.

En esta línea, Armengol ha extendido la mano al nuevo Govern si apuesta, entre otras medidas, “por la cultura libre”. “Si quieren tapar las bocas a los creadores culturales, nos tendrán enfrente”, ha incidido. “Si defiende los rasgos diferenciales de las islas les apoyaremos, si arrincona los derechos lingüísticos nos tendrán enfrente”, ha incidido.

Agradecimientos a Armengol por “lograr un país mejor”

Los portavoces de los demás partidos de izquierda han vuelto a recriminar al PP que no haya impedido la entrada de Vox en las instituciones y han advertido, al igual que Armengol, del previsible retroceso en materia de derechos y libertades. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha dedicado parte de su intervención a agradecer a Armengol su trabajo por Balears y “por lograr un país mejor”, al tiempo que ha reivindicado las medidas impulsadas por la formación ecosoberanista durante estos años en el Ejecutivo autonómico.

Por su parte, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha manifestado que, con su abstención, los ocho diputados de Vox “liberarán a los ciudadanos de la vieja política y de la opresión por parte de los enemigos de las libertades”. Ribas ha recordado al PP que el acuerdo con su partido “sienta los cimientos” del cambio, pero ha advertido de que “seguirán luchando para avanzar en sus postulados” y “liberar a los ciudadanos de Balears de la opresión nacionalista y de quienes ciudadanos arruinados y sumisos”.

Eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones

El pasado martes, durante su segundo turno de palabra, Prohens adelantó que la primera medida que impulsará su Ejecutivo será, este mismo mes de julio, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y, a lo largo del verano, el decreto de emergencia habitacional, una medida que será “consensuada con el sector” y que, aseveró, “revertirá las políticas intervencionistas no porque no nos gusten, sino porque han fracasado”. Se trata de un decreto que, como ya explicó la ya presidenta, contempla también un plan de alquiler seguro que otorgue incentivos y garantías de cobro y mantenimiento a propietarios que pongan su vivienda en alquiler a precio tasado.

En contestación a las críticas lanzadas el pasado martes por parte de los partidos de la izquierda, Prohens aseveró que “es hora de que aprendan a respetar todas las opciones políticas y todas las personas independientemente del partido al que voten, de que dejen de intentar dividir a la sociedad entre personas con o sin valores”. “Ustedes no son mejores que los otros. No tienen ningún argumento para mirar a nadie por encima del hombro. No tienen la exclusividad de la solidaridad, de las igualdad, del feminismo, de la cultur.a, de la lengua y la identidad. No la tienen”, incidió la candidata popular.