Prohens cae en la primera votación para presidir Balears y el PP se encomienda a la abstención de Vox este jueves

La candidata electa del PP a la presidencia de Balears, Marga Prohens, ha fracasado en la primera votación de su investidura al no obtener la mayoría absoluta que requería para salir este martes del Parlament como primera autoridad de las islas con plenas funciones. La candidatura de la aspirante popular ha cosechado 26 votos a favor, 25 en contra y ocho abstenciones. Prohens sí tiene asegurada su proclamación, gracias a la abstención de Vox, en la segunda votación que se llevará a cabo el próximo jueves y en la que únicamente requerirá la mayoría simple para gobernar. De cumplirse todas las previsiones, la líder popular tomará posesión del cargo el próximo viernes en la Llotja de Palma.

Durante la votación, los diputados han expresado en voz alta si daban su apoyo, rechazo o abstención a la investidura de Prohens como líder del Ejecutivo autonómico. Los parlamentarios han comenzado a votar en estricto orden alfabético a partir del diputado Damià Borràs, del PSIB, cuyo nombre ha sido elegido por azar, y quien ha votado en contra de la investidura de la popular. Los miembros de la Mesa -encabezada por el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, de Vox- han votado en último lugar.

Antes de la votación, Prohens ha hecho uso de la palabra para responder de forma conjunta a los distintos grupos parlamentarios que han intervenido esta mañana durante la segunda jornada del debate de investidura, y se ha mostrado especialmente crítica con la portavoz del PSIB, Francina Armengol, a quien ha acusado de usar “este altavoz”, el de la Cámara autonómica, “para generar división y crispación social porque cree que eso le conviene a su carrera electoral”, lo que ha motivado los aplausos de los demás diputados del PP.

Eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en julio

Durante su intervención, Prohens ha adelantado que, una vez salga adelante su investidura, su Ejecutivo aprobará este mismo mes de julio la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y, a lo largo del verano, el decreto de emergencia habitacional, una medida que será “consensuada con el sector” y que, ha aseverado, “revertirá las políticas intervencionistas no porque no nos gusten, sino porque han fracasado”. Se trata de un decreto que, como ya explicó la candidata popular, contempla también un plan de alquiler seguro que otorgue incentivos y garantías de cobro y mantenimiento a propietarios que pongan su vivienda en alquiler a precio tasado.

En contestación a las críticas lanzadas este martes por parte de los partidos de la izquierda, Prohens ha aseverado que “es hora de que aprendan a respetar todas las opciones políticas y todas las personas independientemente del partido al que voten, de que dejen de intentar dividir a la sociedad entre personas con o sin valores”. “Ustedes no son mejores que los otros. No tienen ningún argumento para mirar a nadie por encima del hombro. No tienen la exclusividad de la solidaridad, de las igualdad, del feminismo, de la cultur.a, de la lengua y la identidad. No la tienen”, ha incidido la candidata popular.

Prohens: “Ni un paso atrás en los derechos de los ciudadanos”

“Antes de hablar de retroceso, dediquen unos minutos a reflexionar por qué los votantes no se quedaron en las urnas con su supuesto progreso”, ha espetado la líder conservadora, quien ha asegurado que entiende “la debilidad con la que se presentan los portavoces de los grupos ante la pérdida de credibilidad de la ciudadanía”: “Yo también he estado ahí, pero he estado con elegancia, con respeto, aceptando la derrota. Hemos hecho autocrítica y reflexionado, y ahora les toca a ustedes”.

En esta línea, Prohens ha recriminado que las críticas de los grupos a las medidas pactadas con Vox “no se corresponden con el contenido”: “Es una construcción hecha buscando el efectivismo de cara a las próximas elecciones. Cuestionan el hecho de haber llegado a un acuerdo con Vox, pero sin explicar qué alternativa proponen. Si esto les preocupaba, lo tenían fácil. Sólo debían facilitar con su abstención esta investidura, pero no quisieron. Les expliqué el programa y todos dijeron que votarían que 'no', excepto Vox, y el PSIB incluso antes de la reunión”.

“Si ustedes anuncian su 'no', y tampoco puedo llegar a un acuerdo con Vox, ¿qué debería hacer? ¿Abocar a estas islas a unas elecciones tras otras hasta que salga el resultado que les guste? ¿Era eso?”, ha insistido. Precisamente, Armengol ha acusado esta mañana al PP de “blanquear” a la extrema derecha y de “mercadear” con los derechos de los ciudadanos a raíz del acuerdo alcanzado con los de Santiago Abascal, en virtud del cual los populares gobernarán en solitario en las islas a cambio de asumir gran parte del eje programático de los ultraderechistas. Frente a ello, Prohens ha asegurado que, “ante el ruido y los eslóganes”, su Govern no dará “ni un paso atrás en los derechos de cada uno de los ciudadanos de Balears”.

Entrando de lleno en sus medidas previstas, confrontándolas con lo impulsado por los gobiernos de izquierdas durante los últimos ocho años, ha acusado al anterior Ejecutivo de “consentir” la saturación turística para “introducir el discurso del decrecimiento”. “Les interesaba la sensación de saturación y el sentimiento de incomodidad que puede llegar a generar entre los residentes. Por eso ha sido consentida. Por eso han provocado el colapso de todo”, ha incidido. “Sí, estamos saturados, pero hace ocho años que el PP no gobierna”, ha recalcado Prohens, atribuyendo esta problemática a una “falta de capacidad de gestión” de las islas como destino.

Respecto a la rebaja de impuestos contemplada en el acuerdo de gobernabilidad, ha recalcado que las familias “necesitan un gobierno que gestione mejor sus recursos y les eche una mano” en unos momentos en que “todo sube”.

Prohens, quien de nuevo ha pasado por alto problemáticas como la del cambio climático, ha manifestado que, en materia sanitaria y dirigiéndose al portavoz parlamentario de Més per Mallorca, que “sólo les interese el catalán”, incidiendo en que Prohens el hecho de que sea mérito y no requisito era un compromiso del PP porque “así lo piden los sindicatos sanitarios”. “Soy plenamente consciente de que dije que el catalán no es la única causa de la falta de profesionales, sino también la carestía y los precios de la vivienda, lo que se deberá tratar en profundidad. Pero no podemos tener ningún requisito disuasorio ante la alarmante falta de sanitarios”, ha abundado.

Respecto a la derogación de la Ley de memoria democrática anunciada por el PP en virtud del acuerdo con Vox, Prohens ha manifestado que “ningún gobierno debe hurtar el derecho a recuperar los cuerpos de sus antepasados asesinados, fuesen del bando que fuesen”. Por ello, ha manifestado que el derecho de las familias “a enterrar dignamente a sus familias no se tocará”, puntualizando que el PP no votó a favor de esta normativa -aunque sí apoyó parte del articulado que recogía las enmiendas de los populares- “por su tendencia, porque queríamos que la ley representara a todo el mundo. Dejen de hacer política con el dolor de las familias. Se debe de ser muy manipulador para subir aquí y decir que los familiares ya no podrán recuperar los cuerpos”.

La presidenta del PP balear ha concluido su réplica reiterando el agradecimiento a Vox por su abstención en la segunda votación. “El jueves, el Govern del cambio comenzará a caminar”, ha sentenciado.

Armengol, a Prohens: “Usted hará de brazo ejecutor de Vox”

Por su parte, Armengol, en su nuevo turno de réplica, ha insistido en que lo que critica “desde el respeto y sin ningún insulto” es que los conservadores “blanqueen a la ultraderecha” en lo que ha considerado “un error” del PP balear y nacional. “Y ahora pactan, algo que ya veíamos venir”, ha aseverado la socialista, quien ha lamentado que el programa que los populares han asumido “contempla el cien por cien de las propuestas racistas, machistas y clasistas de Vox. Ustedes [dirigiéndose a los diputados del PP] son lo mismo, representan lo mismo, y por eso la alternativa es el PSIB”.

“Usted disimula [en alusión a Prohens], y lo entiendo, porque tiene un problema enorme, porque saldrá investida con una minoría inestable, a las órdenes de Vox”. Y ha proseguido: “Usted hará de brazo ejecutor de las políticas de sus compañeros de viaje, y eso da mucho miedo”.