Armengol acusa al PP de “blanquear” a la extrema derecha y “mercadear” con los derechos de la ciudadanía en Balears

La expresidenta del Govern balear y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha acusado a la candidata electa del PP, Marga Prohens, de “blanquear” a la extrema derecha y de “mercadear” con los derechos de los ciudadanos a raíz del acuerdo alcanzado con Vox, en virtud del cual los populares gobernarán en solitario a cambio de asumir gran parte del eje programático de los ultraderechistas. “Bajo nuestro criterio empiezan mal. Es un pacto muy peligroso”, ha incidido la dirigente socialista.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su turno de palabra en la segunda jornada del debate de investidura de Prohens, en la que los grupos parlamentarios están interviniendo de mayor a menor representación -a excepción del PP, que lo hará en último lugar por ser el partido de la candidata- para responder al discurso pronunciado este lunes por la líder conservadora.

“Le debo decir con toda franqueza, señora Prohens, que bajo nuestro criterio comienzan mal. Blanquear a la extrema derecha no es una buena noticia para la democracia, y llevamos cuatro años blanqueándola. Que Feijóo normalice que puede haber ministros de extrema derecha no es una buena noticia. Que el presidente del Parlament [en alusión al xenófobo y negacionista Gabriel Le Senne] pertenezca a un partido que no cree en las autonomías y ni siquiera en este Parlament no es una buena noticia”, ha recalcado Armengol.

Libertad del “sálvese quien pueda”

En esta línea, ha recriminado que el PP haga bandera de una libertad “mal entendida”, del “sálvese quien pueda”, que “sólo sirve para defender a ultranza a los que son más fuertes y que los privilegios sean para muy pocos”, apelando a la “libertad, claro que sí, de una sociedad más justa”, con políticas públicas dirigidas a que “todo el mundo tenga las mismas oportunidades”. En este sentido, ha recriminado que el acuerdo rubricado con Vox “ahoga a la mayoría social, que necesita ser protegida”, y ha asegurado que “nunca podría gobernar en solitario, sino con la gente”.

Armengol ha dedicado parte de su intervención a hacer balance de su gestión al frente del Govern durante los últimos ocho años, aseverando que el legado que deja su Ejecutivo “es claro” y reivindicando, entre otros avances, los buenos datos económicos, las cifras del paro en “mínimos históricos” -“con un 4,3% frente al 11% de la media estatal”-, las mejoras en los salarios y en las condiciones laborales. “Tenemos REB y tenemos régimen fiscal y fondos europeos para transitar hacia una sociedad moderna, conscientes del cambio climático”, ha añadido. En materia de vivienda, la expresidenta del Govern ha afirmado que dejan al próximo gabinete “la maquinaria en marcha”.

En este contexto, ha anunciado que el PSIB arrancará una nueva etapa realizando una oposición “leal a nuestra tierra, contundente y firme, defendiendo todos los derechos y libertades logrados estos ocho años”. Y, para ello, ha apuntado que su formación “extenderá la mano” al nuevo Govern “en todo lo que sea positivo para la Comunidad Autónoma desde el consenso y el diálogo”.

Prohens “se olvida” del colectivo LGTBI, los trabajadores y el cambio climático

Tras ello, Armengol ha pasado a detallar los “olvidos” del discurso de investidura de Prohens, acusándola de no mencionar al colectivo LGTBI, el cambio climático, a los trabajadores y a los sindicatos, el reto demográfico o la superpoblación. En opinión de la portavoz parlamentaria del PSIB, que el PP haya “asimilado” el programa de Vox es un “retroceso”, una “incitación al odio” y la “triste real a la que nos enfrentamos”.

En cuanto a las medidas anunciadas por Prohens, Armengol ha subrayado que la balear es una sociedad “plural, diversa y culta” y “ayer en su discurso no la representó”. En concreto, ha recriminado que la candidata popular califique el turismo de “ascensor social”, “El ascensor social es la educación, la cultura, la investigación y eso es lo que nos da libertad”, ha proclamado Armengol, que también ha criticado que Prohens no hablase en su discurso del feminismo, que “persigue la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que ha firmado con Vox no habla de violencia de género ni machista y los conceptos son muy importantes. Nos torturan y asesinan por el hecho de ser mujer. Es la peor lacra social que tenemos”.

Derogación de la Ley de memoria democrática

La portavoz del PSIB ha arremetido duramente contra la pretensión del PP de derogar la Ley de memoria democrática de Balears cuya aprobación, en 2018, apoyaron los conservadores. “No es consciente de que la libertad y la democracia que disfrutamos es gracias a la generación que vivió una guerra civil, que sufrió una dictadura durante cuarenta años, que fue asesinada, torturada y exiliada por defender la libertad en mayúsculas”, ha subrayado, lo que ha arrancado los aplausos de sus compañeros de bancada. “¿Cree que derogar la Ley de memoria democrática y privar a los familiares de las víctimas de encontrarlas y darles sepultura es permitirles ser libres?”, ha interpelado Armengol.

“No, no vamos bien”, ha sentenciado la expresidenta balear, quien ha concluido su discurso pidiéndole a Prohens que “rectifique”: “Tendrá el orgullo más importante que puede tener cualquier persona, que es dirigir y servir a esta Comunidad Autónoma. Le digo por experiencia, rectifique. Esta sociedad es muy plural, inmensa, tiene una gente maravillosa, llena de potencialidades. No se obsesione con los delirios que le han llevado a firmar este acuerdo de gobernabilidad y sirva a todo el mundo por igual”.

Més per Mallorca: “No conseguirán castellanizar la educación y la administración”

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha centrado su réplica en materia lingüística, asegurando que PP y Vox no conseguirán “castellanizar” la educación y la administración pública: “Les ganamos y les volveremos a ganar y quien no se lo permitirá será un pueblo que ya les frenó una vez”, ha aseverado. El ecosoberanista ha recordado que hubo un tiempo en que el PP “no consideraba el catalán como un problema”. “Ahora sólo lo nombran para atacarlo”, ha afirmado.

En esta línea, ha acusado al PP de romper los consensos alcanzados en los últimos años y “crear un problema donde no lo hay”, además de recriminar, en línea de lo manifestado por Armengol, que “normalizar” a la extrema derecha en las instituciones de las islas ha sido “decisión exclusiva” de Prohens. “Nunca tenemos que normalizar lo que no es normalizable”, ha añadido.

En relación al programa de gobierno expuesto este lunes por la candidata del PP, ha criticado la falta de concreción, mientras que, sobre las propuestas fiscales, le ha preguntado “cuánto se dejará de recaudar”. El ecosoberanista ha admitido que los impuestos son “antipáticos” pero son “esenciales” en la redistribución de la riqueza.

Vox: “Franco murió en 1975”

En el turno de Vox, su portavoz parlamentaria, Idoia Ribas, quien ha animado a Prohens a ir “más allá de los acuerdos del pacto de investidura”, asegurando que desde el partido de extrema derecha se mantendrán “atentos y vigilantes al cumplimiento de todas y cada una de las medidas” pactadas con el PP. Un acuerdo que, ha vaticinado, “va a cambiar radicalmente el panorama político de esta Comunidad Autónoma”.

Durante su réplica, la ultraderechista ha hecho hincapié en aspectos como la “libertad de empresa” y se ha referido a la Ley de memoria democrática como “un maquiavélico instrumento para dividir y enfrentar a los españoles”. “Por mucho que no lo crean, Franco murió en 1975 y la Guerra Civil acabó en 1939”, ha abundado Ribas, quien, por otro lado, ha dado “la bienvenida a los cruceros que tanto aportan y no a los barcos de Open Arms que trafican con las mafias”.