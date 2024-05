Vox insta el Govern balear del PP a actuar sobre les famílies per prevenir divorcis i promocionar la maternitat

Vox ha registrat aquest divendres una moció en què reclama al Govern balear del PP, a qui dóna suport extern com a soci d'investidura, que “contribueixi a la prevenció de les ruptures familiars” mitjançant intervencions d'orientació familiar i mediació, a més de fomentar i augmentar “la consciència del valor fonamental de la família per a la societat, protegint la relació i la solidaritat intergeneracional”.

Així consta en la iniciativa parlamentària, el contingut de la qual ha estat consultat per elDiario.es i en què insta l'Executiu a prestar “una atenció especial i prioritària a famílies en situacions de conflicte o en risc que aquest es produeixi, buscant així contribuir a la prevenció de les ruptures familiars i/o esmorteir els efectes en els casos en què aquestes tinguen lloc, mitjançant intervencions d'orientació familiar, mediació familiar o altres, intentant la millor solució per al benestar de la família i dels fills”.

La moció està signada pel diputat i exdirector de l'Institut Balear de la Família Agustín Buades, que durant els darrers anys s'ha mostrat severament crític amb les polítiques progressistes dirigides a lluitar contra discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere, en considerar-les “un atac a la llibertat de pensament” en matèria de sexualitat.

En la seva proposta, Vox insta el PP a fomentar la natalitat mitjançant la posada en marxa de plans d'informació a les dones embarassades, així com a promoure campanyes institucionals de “sensibilització, promoció i conscienciació sobre la importància de la família i la maternitat”. En aquesta mateixa línia, reclama que “es remoguin els obstacles que puguin condicionar els progenitors tenir el nombre de fills que desitgin i quan ho desitgin”, comptant per això amb el suport de les Administracions Públiques i implicant, a més, el teixit empresarial.

Els de Santiago Abascal emplacen l'Executiu conservador a avançar “cap a una política familiar integral” que suposi legislar “amb perspectiva de família” mitjançant la promoció de polítiques públiques que siguin “de caràcter universal (dirigides a totes les famílies sense exclusions ni restriccions) i no exclusivament assistencial (destinades a les famílies amb dificultats i que tenen com a objectiu corregir desigualtats); promocionar la família com a institució; fomentar la idea mateixa de la família promovent una cultura i un ambient favorable; permetre a la família afrontar el dia a dia; ajudar els pares a tenir els fills que desitgin; integrar de manera veritablement humana i constructiva els seus diferents àmbits de desenvolupament laboral, familiar i personal” i “ajudar a superar les crisis familiars”.

A més, sol·liciten que el Govern ofereixi el suport bàsic i les condicions adequades, des d'una perspectiva integral i integradora, “per tal de promoure una millora de la qualitat de vida i de benestar de les famílies, especialment perquè puguin formar-se, créixer i desenvolupar-se satisfactòriament com a famílies”.

De la mateixa manera, demanen que dugui a terme “un canvi substancial cap a una política integradora de la família que tingui com a eix d'actuació reconèixer-la com a subjecte social; impulsar la capacitat de resposta del conjunt de la societat cap a la família; desenvolupar polítiques que tinguin com a subjecte no només la persona considerada individualment, els col·lectius organitzats o les comunitats, sinó també, i de manera important, la família, i, finalment, planificar i desenvolupar polítiques coordinades de caràcter integral i intersectorial d'ajuda a les famílies”.

Finalment, requereixen a l'Executiu balear que promocioni el benestar afectiu, sanitari i educatiu dels nens; que potenciï la cooperació pública i privada per al desenvolupament de programes relacionats amb la família; i que promogui l'emancipació juvenil facilitant un entorn social, laboral i econòmic que sigui favorable als joves a l'hora de formar una família.

Cal recordar que el PP va ser enfilat al poder per Vox, després que aquest s'abstingués a l'hora d'investir presidenta la popular Marga Prohens. El pacte contemplava, a canvi, la participació de Vox als Consells Insulars de Mallorca i Menorca, el compliment de 110 mesures programàtiques i l'assumpció, per part dels conservadors, de gran part de l'ideari polític de l'extrema dreta.

En el seu acord, els dos partits es comprometen a “reivindicar la família com a cèl·lula bàsica de la societat” i, per això, preveuen, entre altres accions, aprovar “una llei integral de protecció a la família que inclogui mesures per al foment de la natalitat amb ajuts al naixement, adopció i acolliment, així com a despeses essencials com el menjador escolar, transport, material o activitats extraescolars”. També inclouen en aquest apartat, anomenat 'polítiques socials i família', la voluntat de desenvolupar una llei per “assegurar una assistència sanitària digna i l'acompanyament familiar, mèdic i espiritual dels malalts, per defensar la cultura de la vida davant de l'eutanàsia , com a única sortida al dolor”.